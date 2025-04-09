"Для них рішення ухвалене": після війни 50% українців не повернуться з-за кордону, — нардепка

Народна депутатка України Ніна Южаніна вважає, що після потенційного завершення бойових дій з-за кордону повернеться не більше за половину українських біженців. За її словами, люди, які навчилися виживати в західних країнах, не захочуть вертатися до України, де зберігатиметься загроза повторного нападу РФ.

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Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна сказала в ефірі Новини.Live.

За словами депутатки, за 3 роки повномасштабної війни чимало українських біженців змогли працевлаштуватися, навчилися виживати та оплачувати житло навіть без допомоги України та країн, які їх прийняли.

"Мені здається, що для них — я не скажу для 70%, але для 50% — рішення ухвалено. Тому що безпекова ситуація весь час підвішена. Вона говорить про те, що ми не будемо мати доброго сусіда", — пояснила Южаніна.

Вона зазначила, що активні бойові дії можуть поновитися у будь-який момент, а ще більше розхитує ситуацію невизначеність щодо постачання озброєння від Сполучених Штатів Америки та спроможності країн ЄС об'єднатися натомість для військової підтримки України.

"І насправді найбільше відлякує тих людей те, що вони бачать, як вони захищені тією країною і відповідальністю тих держав. Оцей хаос, який зараз є в державних інституціях, повністю відлякує людей за межами України", — додала нардепка.

Також Ніна Южаніна згадала останні російські атаки на житлові райони українських міст.

"Можливо, десь енергетичну інфраструктуру й не обстрілюють, але ж ви подивіться, як страждають люди", — зазначила парламентарка.

Нагадаємо, 8 квітня ЗМІ повідомляли, що Німеччина обмежила прийом українських біженців за програмою Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Видання Еuractiv 7 квітня писало, що біженці з України ризикують втратити правовий статус у ЄС після ймовірного припинення вогню між Росією та Україною.