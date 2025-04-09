"Для них решение принято": после войны 50% украинцев не вернутся из-за границы, — нардеп

Народный депутат Украины Нина Южанина считает, что после потенциального завершения боевых действий из-за границы вернется не более половины украинских беженцев. По ее словам, люди, которые научились выживать в западных странах, не захотят возвращаться в Украину, где будет сохраняться угроза повторного нападения РФ.

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Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина сказала в эфире Новости.Live.

По словам депутата, за 3 года полномасштабной войны немало украинских беженцев смогли трудоустроиться, научились выживать и оплачивать жилье даже без помощи Украины и стран, которые их приняли.

"Мне кажется, что для них — я не скажу для 70%, но для 50% — решение принято. Потому что ситуация с безопасностью все время подвешена. Она говорит о том, что мы не будем иметь хорошего соседа", — пояснила Южанина.

Она отметила, что активные боевые действия могут возобновиться в любой момент, а еще больше расшатывает ситуацию неопределенность относительно поставок вооружения от Соединенных Штатов Америки и способности стран ЕС объединиться взамен для военной поддержки Украины.

"И на самом деле больше всего отпугивает тех людей то, что они видят, как они защищены той страной и ответственностью тех государств. Этот хаос, который сейчас есть в государственных институтах, полностью отпугивает людей за пределами Украины", — добавила нардеп.

Также Нина Южанина вспомнила последние российские атаки на жилые районы украинских городов.

"Возможно, где-то энергетическую инфраструктуру и не обстреливают, но вы посмотрите, как страдают люди", — отметила парламентарий.

Напомним, 8 апреля СМИ сообщали, что Германия ограничила прием украинских беженцев по программе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Издание Ецгастіѵ 7 апреля писало, что беженцы из Украины рискуют потерять правовой статус в ЕС после вероятного прекращения огня между Россией и Украиной.