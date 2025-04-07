Украинские беженцы могут потерять правовой статус в ЕС после перемирия, — Ецгастіѵ

Будущее почти 4,3 миллиона украинских беженцев в Европейском Союзе оказалось под угрозой на фоне отсутствия четкого плана действий после потенциального прекращения огня между Россией и Украиной.

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Об этом сообщает издание Ецгастіѵ.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году украинцы получили защиту в рамках Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволила им легально проживать, работать и пользоваться базовыми социальными услугами в странах Евросоюза. Однако, несмотря на продление действия директивы до марта 2026 года, ее "временный" статус создает правовую и социальную неопределенность для беженцев.

Данные Агентства ООН по делам беженцев показывают снижение намерения вернуться в Украину: в 2024 году только 65% опрошенных украинцев за рубежом планировали это сделать, что на 12% меньше, чем в 2023 году. Количество тех, кто не надеется поехать домой, выросло вдвое — с 5% до 11%. Прекращение огня может полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать вопрос, ослаблять ли меры, или "подталкивать беженцев к возвращению домой".

На этом фоне страны-члены ЕС прорабатывают возможные сценарии. Чехия, которая вместе с Германией и Еврокомиссией ведет активные переговоры в рамках польского председательства, готовит общую позицию к заседанию Совета министров внутренних дел в июне. Окончательное решение о прекращении или продлении действия TPD должно быть принято всем ЕС единогласно.

Некоторые страны уже вводят национальные программы долгосрочной защиты. В частности, Польша планирует предложить трехлетний статус временного резидента для украинцев, которые находятся в стране не менее года. В Чехии украинцам, которые там проживают более двух лет и имеют работу, будет доступен новый специальный пятилетний вид на жительство с обязательным посещением школы их детьми. Австрия, Италия, Эстония и Латвия разрабатывают собственные варианты интеграции, а в Германии решение будет зависеть от будущего состава правительства, хотя министерство внутренних дел уже подготовило несколько вариантов.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа. О соответствующих изменениях стало известно 1 апреля.

Добавим, что доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский 6 апреля в эфире телеканала Киев24 высказал мнение, что украинские подростки в возрасте 15-17 лет, выехавшие за границу вместе с родителями, не вернутся обратно, ведь адаптировались к новым условиям жизни. Зато государство должно сделать "все необходимое", чтобы "не оттолкнуть детей" из-за желания вернуть семьи обратно и "посадить физически" студентов за парты.