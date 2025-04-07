Є різні варіанти: Єврокомісія перегляне статус українців після 2026 року

Речник Європейської комісії Маркус Ламмерт повідомив 7 квітня в Брюсселі, що комісія ще не ухвалила рішення щодо подальшого продовження статусу тимчасового захисту для громадян України після березня 2026 року. Натомість, за його словами, Єврокомісія наразі розглядає можливість надання українцям інших правових статусів для продовження їх перебування на території Євросоюзу.

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Про це повідомляє "Українська правда".

"Минулого року ми вже продовжили дію тимчасового захисту до березня 2026 року, що забезпечило правову визначеність та стабільність як для українців, так і для країн-членів ЄС. Наступним кроком стане обговорення подальших варіантів разом з Україною та державами Євросоюзу", – зазначив Ламмерт.

Він також підкреслив, що в межах цього процесу ЄС розглядає різноманітні опції, включаючи перехід українців до інших національних статусів, зокрема за умовами роботи, навчання чи сімейних обставин. Крім того, обговорюється підтримка тих, хто вирішить повернутись в Україну.

"Важливо, щоб рішення було узгоджено на рівні всього Європейського Союзу, щоб воно забезпечило стабільність і уникнуло зайвого навантаження на системи країн-членів", – додав речник Єврокомісії.

Ламмерт також наголосив, що Євросоюз залишатиметься відданим своїй підтримці людям, які тікають від війни, підкреслюючи, що понад 4,5 мільйона українців знайшли притулок у країнах ЄС завдяки активації Директиви про тимчасовий захист.

До 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона осіб, які втікали від війни в Україні, отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, а Рада ЄС продовжила цей захист до березня 2026 року.

Нагадаємо, що майбутнє близько 4,3 мільйона українських біженців у країнах Європейського Союзу залишається непевним через відсутність визначеного плану дій після можливого припинення вогню між Росією та Україною.

Також, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити паспорт громадянина України або документ для виїзду, не надаючи військово-обліковий документ особисто.