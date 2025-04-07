Есть разные варианты: Еврокомиссия пересмотрит статус украинцев после 2026 года

Представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт сообщил 7 апреля в Брюсселе, что комиссия еще не приняла решение о дальнейшем продлении статуса временной защиты для граждан Украины после марта 2026 года. Зато, по его словам, Еврокомиссия сейчас рассматривает возможность предоставления украинцам других правовых статусов для продолжения их пребывания на территории Евросоюза.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"В прошлом году мы уже продлили действие временной защиты до марта 2026 года, что обеспечило правовую определенность и стабильность как для украинцев, так и для стран-членов ЕС. Следующим шагом станет обсуждение дальнейших вариантов вместе с Украиной и государствами Евросоюза", — отметил Ламмерт.

Он также подчеркнул, что в рамках этого процесса ЕС рассматривает различные опции, включая переход украинцев к другим национальным статусам, в частности по условиям работы, учебы или семейных обстоятельств. Кроме того, обсуждается поддержка тех, кто решит вернуться в Украину.

"Важно, чтобы решение было согласовано на уровне всего Европейского Союза, чтобы оно обеспечило стабильность и избежало лишней нагрузки на системы стран-членов", — добавил представитель Еврокомиссии.

Ламмерт также отметил, что Евросоюз будет оставаться преданным своей поддержке людям, которые бегут от войны, подчеркивая, что более 4,5 миллиона украинцев нашли убежище в странах ЕС благодаря активации Директивы о временной защите.

До 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона человек, которые бежали от войны в Украине, получили статус временной защиты в Европейском Союзе, а Совет ЕС продлил эту защиту до марта 2026 года.

Напомним, что будущее около 4,3 миллиона украинских беженцев в странах Европейского Союза остается неопределенным из-за отсутствия определенного плана действий после возможного прекращения огня между Россией и Украиной.

Также, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, теперь могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда, не предоставляя военно-учетный документ лично.