Саджали кожні два дні: у РФ встановили рекорд за кількістю засуджених за держзраду

У 2024 році 145 громадян РФ засудили у справах про держзраду (275 КК РФ). Це вчетверо більше за аналогічний показник за 2023-й і загалом найвищий показник за всю сучасну історію Росії.

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Про це повідомляє інтернет-видання "Важливі історії".

Розслідувачі повідомляють, що зібрали дані з відкритих джерел на основі даних Судового департаменту РФ.

Російські суди за рік також винесли вирок за шпигунство (276 КК РФ) 23 росіянам — ця цифра у 2,5 раза більша, ніж у 2023-му. Якщо підсумувати засуджених за цими двома статтями, то російська влада минулого року садила по одному "зраднику батьківщини" кожні два дні.

У 10 разів зросла і кількість тих, хто отримав вироки за статтею про конфіденційне співробітництво із зарубіжною державою (275.1 КК) — торік за це засудили 21 росіянина. Саму статтю ввели в Кримінальний кодекс після початку війни в Україні.

Крім того, збільшилася кількість засуджених за статтями, пов'язаними з держтаємницею (283, 283.1 і 283.2 КК РФ). За минулий рік за це засудили 209 осіб — на третину більше, ніж роком раніше.

Кількість засуджених за держзраду побила рекорд за сім років. Такого високого показника не було ніколи з часів СРСР.

Нагадаємо, 2023 року в Росії трьох учених, які займалися створенням гіперзвукових ракет, заарештували силовики за статтею про державну зраду.

А рік потому в РФ заарештували 76-річного фізика Олександра Куранова, який нібито розкрив іноземцю державну таємницю. Раніше він працював головним конструктором петербурзького Науково-дослідного підприємства гіперзвукових систем (НІПГС).