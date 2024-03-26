Займався гіперзвуковою зброєю: у РФ звинуватили в держзраді 76-річного фізика (фото)

Повідомляється, що фізик розкрив іноземцю державну таємницю. За підрахунками журналістів, у РФ арештували вже 12 нібито "зрадників", які працювали з гіперзвуком.

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У Росії звинуватили у держзраді ще одного вченого, який працював гіперзвуковими технологіями. Деталями 26 березня поділились у виданні "Медиазона".

Санкт-Петербурзький міський суд зареєстрував матеріали справи проти 76-річного фізика Олександра Куранова. Звинувачення стосується державної зради.

Куранов — колишній генеральний директор та головний конструктор петербурзького Науково-дослідного підприємства гіперзвукових систем (НДПГС), а також автор наукових статей та патентів у сфері гіперзвукових літальних апаратів та ракет. Його затримали працівники ФСБ ще в серпні 2021 року і з того часу тримали у СІЗО, продовжуючи запобіжний захід через суд.

Фото Олександра Куранова Фото: The Moscow Times

За даними ЗМІ, НДПГС був створений на базі холдингового комплексу "Ленинец". Ця компанія у 1999 році отримувала фінансування від США для реалізації спільного проєкту — створення гіперзвукового літального апарату "Аякс". Останні 15 років до затримання усі винаходи Куранова стосувались цієї розробки.

У 2021 році в російському Interfax з посиланням на джерела передавали, що Куранова підозрюють у співпраці з іноземцем. За версією слідства, вчений передав цій людині інформацію про наукові розробки, яка містила державну таємницю.

Співрозмовник розповів журналістам, що Куранов працював над розробкою ще радянських часів "Аякс". В межах цього проєкту проводились зустрічі та велася робота з представниками іноземних держав, зокрема США та Китаю.

Джерело росЗМІ запевняло, що справа проти Куранова ніяк не пов’язана зі звинуваченнями його колег.

Російська служба BBC на початку лютого підрахувала, що загалом у РФ арештували вже 12 науковців, які були пов’язані з вивченням фізичних процесів при гіперзвукових швидкостях. Усі вони були звинувачені у держзраді, троє вчених померли.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що Росія постачає Північній Кореї нафту в обмін на зброю, порушуючи санкції. Лише за березень російський порт відвідали щонайменше п’ять танкерів КНДР.

У ЦПД 26 березня попередили, що РФ нині проводить інформаційну кампанію. Наративи, які намагається просувати Кремль, несуть суттєву загрозу для українського суспільства.