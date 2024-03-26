Занимался гиперзвуковым оружием: в РФ обвинили в госизмене 76-летнего физика (фото)

Сообщается, что физик раскрыл иностранцу государственную тайну. По подсчетам журналистов, в РФ арестовали уже 12 якобы "предателей", которые работали с гиперзвуком.

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В России обвинили в госизмене еще одного ученого, который работал гиперзвуковыми технологиями. Деталями 26 марта поделились в издании "Медиазона".

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал материалы дела против 76-летнего физика Александра Куранова. Обвинение касается государственной измены.

Куранов — бывший генеральный директор и главный конструктор петербургского Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС), а также автор научных статей и патентов в сфере гиперзвуковых летательных аппаратов и ракет. Его задержали сотрудники ФСБ еще в августе 2021 года и с тех пор держали в СИЗО, продолжая меру пресечения через суд.

Фото Александра Куранова Фото: The Moscow Times

По данным СМИ, НДПГС был создан на базе холдингового комплекса "Ленинец". Эта компания в 1999 году получала финансирование от США для реализации совместного проекта — создание гиперзвукового летательного аппарата "Аякс". Последние 15 лет до задержания все изобретения Куранова касались этой разработки.

В 2021 году в российском Interfax со ссылкой на источники передавали, что Куранова подозревают в сотрудничестве с иностранцем. По версии следствия, ученый передал этому человеку информацию о научных разработках, которая содержала государственную тайну.

Собеседник рассказал журналистам, что Куранов работал над разработкой еще советских времен "Аякс". В рамках этого проекта проводились встречи и велась работа с представителями иностранных государств, в частности США и Китая.

Источник росСМИ уверял, что дело против Куранова никак не связано с обвинениями его коллег.

Российская служба BBC в начале февраля подсчитала, что всего в РФ арестовали уже 12 ученых, которые были связаны с изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Все они были обвинены в госизмене, трое ученых умерли.

Напомним, в СМИ сообщили, что Россия поставляет Северной Корее нефть в обмен на оружие, нарушая санкции. Только за март российский порт посетили по меньшей мере пять танкеров КНДР.

В ЦПД 26 марта предупредили, что РФ сейчас проводит информационную кампанию. Нарративы, которые пытается продвигать Кремль, несут существенную угрозу для украинского общества.