За держзраду: в РФ посадили 12 дослідників гіперзвукових технологій, – ВВС

З моменту публічного анонсу про наявність в РФ гіперзвукової зброї ФСБ почало затримувати вчених у різних наукових інститутах. За твердженням юристів, вони затримували фізиків, які не мали стосунку до гіперзвукового озброєння.

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За останні 6 років російська ФСБ звинуватила в державній зраді понад 10 вчених-фізиків. Їх почали активно саджати за ґрати з 2018 року, коли Володимир Путін почав рекламувати гіперзвукове озброєння. Про це повідомляє російська служба BBC.

Журналісти видання розповідають про історії посаджених вчених зі слів родичів та колег. Вперше президент РФ Володимир Путін заговорив про гіперзвукові комплекси у 2005 році, а вже у 2018 році під час послання федеральному зібранню він представив російські гіперзвукові ракети. Паралельно з цим він показував анімаційний ролик, як гіперзвукові ракети летіли в напрямку США.

"Воно буде практично невразливим, а швидкість буде гіперзвуковою. Воно буде наче метеорит", — розповідав тоді Володимир Путін.

З моменту публічного анонсу також потрапило за ґрати з десяток російських вчених, які займали гіперзвуковою тематикою. Всіх затримали по обвинуваченню в державній зраді. Співробітники ФСБ затримали вчених в:

Центральному науково-дослідницькому інституті машинобудування (ЦНИИМаш);

Центральному аерогідродинамічному інституті;

Інституті теоретичної й прикладної механіки Сибірського підрозділу РАН.

За словами одного зі співрозмовників видання, Путіну слідчі особисто доповідали по кожному затриманню. Адвокат Євген Смирнов каже, що співробітники ФСБ в приватних розмовах казали, що арешти та звинувачення в продажі державної таємниці щодо гіперзвукової зброї відбуваються "за високим бажанням".

"Вчені з Новосибірська ніколи "Кинджалом" не займались. Вони займались фундаментальними дослідженнями й розробками. Всі ті, які по гіперзвуковій зброї були арештовані, вони й близько не стояли до нього", — заявляє колишній співробітник ЦНИИМаш Володимир Лапигін, який теж був засуджений за державну зраду, а у 2020 році його достроково звільнили.

Підтверджує слова Лапигіна й адвокат Смирнов, який каже, що вчені вивчали саме фізичні процеси, які виникають на гіперзвукових швидкостях. Тому юрист вважає, що мета ФСБ полягає в тому, щоб продемонструвати "полювання" на російські гіперзвукові технології з боку шпигунів.

Загалом відомо про щонайменше 12 затриманих вчених: Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк, Валерій Звегінцев, Владислав Галкін, Анатолій Губанов та Валерій Голубкін. Ще прізвища трьох вчених не розкривають, а Володимир Кудрявцев, Роман Ковальов та Дмитро Колкер померли після слідства.

Вчені публікувалися в різних закордонних наукових журналах, брали участь в міжнародних семінарах та конференціях. Експертні комісії не раз перевіряли публікації на наявність в змісті державної таємниці, але цього там не виявляли. Проте це не завадило ФСБ завести кримінальні справи, бо вони знаходили в публікаціях державну таємницю.

За словами Смирнова, майже всі кримінальні справи по державній зраді розвивались однаково. Приходили співробітники ФСБ, шукали серед міжнародних проєктів за 10-15 років й шукали те, що "максимально підходить".

"Задача була не знайти винуватих, а в кожному інституті посадити по кілька людей", — стверджує юрист.

Нагадаємо, 13 січня в РФ знайшли фрагмент аеробалістичної ракети "Кинджал", яка впала на російській території.

23 січня ЗМІ писали, що відомо про ракету "Контакт" для МіГ-31, яка може бути попередником "Кинджала".