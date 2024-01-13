"Погрузили в "Ниву": в РФ впав фрагмент гіперзвукової ракети "Кинджал" (фото)

За інформацією російських журналістів, уламки завантажили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку. При цьому влада цю подію ніяк не прокоментувала.

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У Російській Федерації 13 січня в полі недалеко від населеного пункту в Олександро-Невському районі Рязанської області виявили частину, імовірно, від ракети, повідомляє місцевий портал 62info.

"Предмет, схожий на уламок ракети, який вранці в суботу, 13 січня, звалився в Олександро-Невському районі, повантажили в "Ниву" і вивезли в невідомому напрямку. Хто і куди транспортував металеву деталь, невідомо. Інформації від влади наразі немає", — йдеться в повідомленні.

За даними іншого російського ЗМІ, ракету запускали по території України з літака над територією Рязанської області. Йдеться про захисний аеродинамічний ковпак соплового блоку аеробалістичної ракети "Кинджал": "Ковпак скинули за допомогою піропатронів перед запуском розгінного газогенератора ракети, і він зі швидкістю 500-370 км/год "ліг" у польовій зоні поблизу одного з населених пунктів. Відзріл і падіння цих обтічників є цілком рядовим етапом запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Падіння ракет в РФ

9 січня російська ракета Х-101 впала у Волгоградській області. Представники влади РФ не визнають, що біля російського села впала ракета Х-101, якою били по Україні. Натомість вони продовжують говорити, що предмет у полі — "НЛО".

13 січня повідомлялося, що в Краснодарському краї виявили в полі ракету РФ. Після виявлення ракети місцева влада перекрила трасу між станицями Павловська і Ленінградська. Пояснювати причини такого вчинку вона не стала.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України вранці 13 січня одна з ворожих ракет впала на подвір'ї приватного будинку в Кременчуцькому районі, але не розірвалася. Загалом уранці противник випустив близько 40 різних типів боєприпасів, зокрема "Кинджалів" і керованих авіаційних ракет. Унаслідок обстрілів у Сумській області одна жінка дістала поранення.