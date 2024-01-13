"Проблеми з точністю": РФ змінює тактику, ракетні удари будуть менш масовані (відео)

За словами генерал-майор запасу СБУ Віктора Ягуна, ЗС РФ мають великі проблеми з високоточним озброєнням. Ракети, які виробляються за старими технологіями, мають проблеми з точністю ударів.

Related video

Збройні сили Російської Федерації знову змінює свою стратегію обстрілів, переходячи до менш масованих ударів. Ймовірно, що противник буде використовувати для ударів по території України передусім БПЛА типу Shahed, зменшуючи при цьому кількість випущених ракет. Про це 13 січня заявив генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015 років), директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Україна зіткнулася вже з кількома хвилями масованих ракетних атак, починаючи з кінця 2023 року і закінчуючи ранковим обстрілом 13 січня 2024 року.

"Якщо подивитися на те, що відбувається з обстрілами України, подивитися статистику, то чітко видно період накопичення — жовтень, листопад і початок грудня. Накопичення — до 300-400 одиниць ракетної техніки, яку можна використовувати буквально за чотири або п’ять масованих ударів", — зазначив Ягун.

Генерал-майор звернув увагу на те, що частина техніки виготовлена буквально в четвертому кварталі 2023 року, тобто фактично з конвеєра.

"Частина ракетного озброєння, як з’ясувалося, взагалі не російського виробництва, можливо, з Північної Кореї. Фахівці переконані, що, дійсно, було накопичення для можливості продемонструвати якусь силу", — повідомив Віктор Ягун.

Він вважає, що нині Росія має намір перейти до менш масованих обстрілів і не щотижня, повертаючись до застосування колишніх стратегій.

"Це означає використання комбінованих ударів, здебільшого "Шахедами" і, частково, до 10 ракет — не більше, і то не щотижня", — наголосив він.

Однак, Ягун припустив, що РФ, можливо, знову почне накопичувати ракетний потенціал. Противник може готуватись до нових масованих ударів території України, зокрема, для особливих, на їх думку, дат.

"Є знакові моменти, на які вони можуть звернути увагу, але, думаю, що якихось масових ударів не буде. У Росії дійсно великі проблеми з високоточним озброєнням. Наша розвідка підтвердила, що навіть ті ракети, які виробляються за старими технологіями, у них величезні проблеми з точністю ударів", — підсумував колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Нагадаємо, 13 січня спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат озвучив результати обстрілу України . Він зазначив, що якість російських ракет знизилася.

Крім того, експерти розповіли про місця запусків дронів-камікадзе. За словами представника ГУР МО України Андрія Черняка, для ударів по території України ЗС РФ, окрім безпілотників, використовують також комплекси С-300 та кораблі-носії крилатих ракет.

Раніше Фокус писав, що внаслідок ранкової атаки є прильоти в кількох регіонах України. Обійшлося без загиблих, але в Шостці, Сумської області, поранено 47-річну жінку.