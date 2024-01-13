"Ще димить": у Краснодарському краї виявили в полі ракету РФ (відео)

Після виявлення ракети місцева влада перекрила трасу між станицями Павлівська та Ленінградська. Пояснювати причини такого вчинку вони не стали.

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Під час нічного обстрілу України з території РФ одна з ракет не долетіла до цілі й упала в поле в Павловському районі Краснодарського краю між станицями Павловська й Отаманська, неподалік від селища Бичовий. Вранці її знайшли місцеві жителі, а вдень 13 січня кадри, зняті очевидцями, опублікував телеграм-канал "Осторожно, новости". За кадром чути ненормативну лексику того, хто знімає.

"Ще димить", — каже в якийсь момент автор запису.

Місцева влада конкретно інцидент ніяк не коментувала. Лише о 13:20 за місцевим часом голова Павлівського району Роман Парахін написав у себе в телеграм-каналі повідомлення про тимчасові незручності, не пояснюючи причини.

"У зв'язку з проведенням спеціальних заходів, що проводяться правоохоронними органами, ділянку крайового автошляху між ст. Павловською та ст. Ленінградською тимчасово перекрито. Просимо водіїв під час планування руху в цьому напрямку обирати альтернативні маршрути", — ідеться в публікації.

У телеграм-каналі "Павловская станица" один із користувачів пояснив перекриття траси тим, що там прибирали уламки ракети.

Під час масованого обстрілу України вранці 13 січня одна з ворожих ракет впала на подвір'ї приватного будинку в Кременчуцькому районі, але не розірвалася.

Загалом зранку противник випустив близько 40 різних типів боєприпасів, зокрема "Кинджалів" і керованих авіаційних ракет. Унаслідок обстрілів у Сумській області одна жінка дістала поранення.

Раніше Фокус писав, що кількома днями раніше російська ракета Х-101 впала в поле у Волгоградській області. 2 січня стався вибух у Воронезькій області — зруйновано цілу вулицю в невеликому селі. Російська влада заявила, що стався аварійний схід боєприпасу, від якого "ніхто не постраждав".