Попередник "Кинджала": що відомо про ракету 79М6 "Контакт" для МіГ-31 (фото)

Нинішні Х-47М2 були створені на основі протисупутникової ракети, яку створювали радянські інженери з 70-х років і яка була призначена для пуску з МіГ-31Д.

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Російська ракета Х-47М2 "Кинджал" могла бути створена на базі радянської протисупутникової ракети 79М6 "Контакт", носієм якої також був модернізований винищувач-перехоплювач МіГ-31Д. Таким чином у "Кинджала" був свій попередник, припустили експерти Defence Express.

Ідея створення ракети, здатної вражати супутникові угруповання потенційного противника зародилася давно. Роботи над ракетою 79М6 "Контакт" з осколковою бойовою частиною були розпочаті ще 1978 року фахівцями МКБ "Факел", а випробування розпочалися через сім років.

Як носій було обрано варіант перехоплювача МіГ-31 з індексом "Д", який відповідав необхідним для такої зброї параметрам висоти польоту і бойового радіуса дії.

Російський військовий експерт Дмитро Корнєєв розповів, що після розпаду СРСР подальших випробувань "Контакту" не проводили, і подальша доля проєкту нібито невідома.

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Щодо характеристик 79М6 є дані, що ракета мала довжину 10 м, діаметр 74 см і масу понад 4 т, а точка пуску сягала 18 км. Параметри ракети передбачали, що літак-носій мав мати такі характеристики: дальність польоту до точки пуску — 600 км, швидкість польоту в момент запуску — до 2230 км/год, точність виходу на точку пуску — 2 км бокового зсуву і до 2 градусів за курсом.

Міг-31Д і ракета 79М6 "Контакт"

Експерти зазначають, що тут ідеться про теоретично змодельовані характеристики, які так і не були випробувані в реальних умовах, оскільки до розвалу СРСР військові встигли провести лише льотні випробування дослідних зразків МіГ-31Д. Хоча в російських джерелах пишуть, що 26 липня 1991 року дослідний літак виріб "07-2" (МіГ-31Д) з підвіскою штатної ракети 79М6 все ж виконав політ. А керували літаком, який вилетів з аеродрому Саришаган, льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв і штурман-випробувач Леонід Попов.

Міг-31Д під час випробувань

Що стосується ситуації з носіями "Кинджалів", тобто з МіГ-31К, то вона може бути аналогічною в плані вимог до швидкості й висоти польоту носія.

"Можемо припускати, що і для МиГ-31К теж можуть бути строго визначені параметри швидкості та висоти польоту в момент пуску, та по дальності для виходу на пусковий рубіж", — припустили експерти.

За їхніми словами, щоб створити модифікацію за такі ракети МіГ-31, потрібні були незначні доопрацювання — демонтаж носової РЛС, штатних пілонів, встановлення пілону під задану ракету і додаткового обладнання для більшої стійкості літака в повітрі.

Однак оглядачі звернули увагу, що проєктування МіГ-31Д розпочалося ще 1983 року, а 1987 року почалися перші випробування, при цьому створення літака відбувалося з наявних машин. З цього експерти припустили, що російські інженери могли успадкувати від своїх попередників вміння затягувати роботи зі створення чергової "суперзброї".

Раніше повідомлялося, що ПКС РФ отримали нову партію модернізованих винищувачів-перехоплювачів МіГ-31. Може йтися про варіант МіГ-31БСМ з новою системою управління озброєнням і радаром.