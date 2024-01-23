Предшественник "Кинжала": что известно о ракете 79М6 "Контакт" для МиГ-31 (фото)

Нынешние Х-47М2 были созданы на основе противоспутниковой ракеты, которая создавалась советскими инженерами с 70-х годов и была предназначена для пуска с МиГ-31Д.

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Российская ракета Х-47М2 "Кинжал" могла быть создана на базе советской противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт", носителем которой также был модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31Д. Таким образом у "Кинжала" был свой предшественник, предположили эксперты Defence Express.

Идея создания ракеты, способной поражать спутниковые группировки потенциального противника зародилась давно. Работы над ракетой 79М6 "Контакт" с осколочной боевой частью были начаты еще в 1978 году специалистами МКБ "Факел", а испытания начались спустя семь лет.

В качестве носителя был выбран вариант перехватчика МиГ-31 с индексом "Д", который соответствовал необходимым для такого оружия параметрам высоты полета и боевым радиусом действия.

Российский военный эксперт Дмитрий Корнеев рассказал, что после распада СССР дальнейшие испытания "Контакта" не проводились, и дальнейшая судьба проекта якобы неизвестна.

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Относительно характеристик 79М6 есть данные, что ракета имела длину 10 м, диаметр 74 см и массу свыше 4 т, а точка пуска достигала 18 км. Параметры ракеты предусматривали, что самолет-носитель должен был иметь такие характеристики: дальность полета до точки пуска — 600 км, скорость полета в момент запуска — до 2230 км/ч, точность выхода на точку пуска — 2 км бокового смещения и до 2 градусов по курсу.

Миг-31Д и ракета 79М6 "Контакт"

Эксперты отмечают, что здесь речь идет о теоретически смоделированных характеристиках, которые так и не были испытаны в реальных условиях, поскольку к развалу СССР военные успели провести лишь летные испытания опытных образцов МиГ-31Д. Хотя в российских источниках пишут, что 26 июля 1991 года опытный самолет изделие "07-2" (МиГ-31Д) с подвеской штатной ракеты 79М6 все же выполнил полет. А управляли самолетом, который вылетел с аэродрома Сарышаган, летчик-испытатель Александр Гарнаев и штурман-испытатель Леонид Попов.

Миг-31Д во время испытаний

Что касается ситуации с носителями "Кинжалов", то есть с МиГ-31К, то она может быть аналогична в плане требований к скорости и высоты полета носителя.

"Можем предполагать, что и для МиГ-31К тоже могут быть строго определены параметры скорости и высоты полета в момент пуска, и по дальности для выхода на пусковой рубеж", — предположили эксперты.

По их словам, чтобы создать модификацию по такие ракеты МиГ-31 нужны были незначительные доработки — демонтаж носовой РЛС, штатных пилонов, установка пилона под заданную ракету и дополнительного оборудования для большей устойчивости самолета в воздухе.

Однако обозреватели обратили внимание, что проектирование МиГ-31Д началось еще в 1983 году, а в 1987 году начались первые испытания, при этом создание самолета происходило из имеющихся машин. Из этого эксперты предположили, что российские инженеры могли унаследовать от своих предшественников умения затягивать работы по созданию очередного "супероружия".

Ранее сообщалось, что ВКС РФ получили новую партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Речь может идти о варианте МиГ-31БСМ с новой системой управления вооружением и радаром.