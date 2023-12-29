Никогда не взлетит в воздух: программа МиГ-41 обречена на провал, — эксперт

По мнению американского аналитика Брента Иствуда, российская авиационно-космическая промышленная база просто не в состоянии уделять МиГ-41 столько времени и ресурсов, что самолет вышел из стадии прототипа.

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Российский "революционный" сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения МиГ-41, который должен был прийти на смену устаревшим самолетам МиГ-31, похоже, никогда не взлетит в воздух. Причиной этому — отсутствие финансирования, необходимого для достижения реального успеха программы. Такое мнение высказал научный сотрудник группы технологий и инноваций военный эксперт Брент М. Иствуд в материале журнала The National Interest.

"Существует ли российский истребитель, способный развивать скорость от 4 до 5 Махов? Это то, что Россия хочет получить для своего истребителя шестого поколения МиГ-41", — пишет эксперт.

Этот перехватчик, отмечает Иствуд, должен был отвечать всем современным требованиям: максимальная скрытность, сверхвысокая скорость, реактивный двигатель, способность запускать и сбивать гиперзвуковое оружие, летать на высотах ближнего космоса для уничтожения спутников и т.д.

Первый полет МиГ-41 якобы должен состоятся в 2025 году, однако, скорее всего, этого не произойдет.

"Ожидается, что МиГ-41 заменит скоростной и мощный МиГ-31 к 2030 году. Но, увы, скорее всего, он никогда не полетит", — убежден Иствуд.

На какой стадии разработки находится МиГ-41

Аналитик также обращает внимание на заявленные разработчиками технические характеристики машины, согласно которым МиГ-41 "легко обеспечит превосходство в воздухе над другими истребителями". Однако эта программа все еще находится на экспериментальном стадии, в режиме исследования и разработки. В лучшем случае это демонстратор будущих технологий.

Между тем производитель не дает публичных комментариев. Еще в 2018 генеральный директор "Микояна" Илья Тарасенко заявил, что МиГ-41 находится на стадии "экспериментального проектирования". Поэтому, как выразился Иствуд, МиГ-41 — это скорее пародия, чем реальность.

В подтверждение своих выводов эксперт приводит ряд аргументов. Во-первых, для достижения заявленной скорости в 5 Махов (свыше 6 тыс. км/ч) самолет должен иметь специальную конструкцию. Причем при достижении скорости в 4 Маха машина должна выдерживать невероятный уровень нагрева, а для полета на больших высотах корпус самолета должен быть изготовлен с использованием специальных материалов.

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Кроме того, если МиГ-41 приблизиться по характеристикам к стратегическому американскому самолету SR-71 Blackbird, то ему потребовалось бы значительное техническое обслуживание для поддержания его в воздухе. Также неразрешенными остаются вопросы с вооружением. Пока неясно, будет ли оснащен футуристический самолет гиперзвуковым оружием, и ракеты какого типа будут на нем установлены.

Шумиха и пропаганда

Вместе с тем Иствуд указывает на проблемы у России с многоцелевыми истребителями Су-57, так как россияне активно ищут международных партнеров или покупателей для финансирования дальнейшего развития самолетов. Поэтому российская авиационно-космическая промышленная база просто не в состоянии уделять МиГ-41 столько внимания, сколько нужно для того, чтобы машина прошла путь от концепции до прототипа и серийного производства.

"Трудно предвидеть сценарий, при котором МиГ-41 в ближайшем будущем окажется не просто шумихой и пропагандой", — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что пока МиГ-41 находится на этапе проектирования, Россия проводит маневры на МиГ-31. 10 октября эти самолеты приняли участие в имитации боев над Беринговым морем на высоте около 11 тысяч метров.