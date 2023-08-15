Фантазия или блеф: какие перспективы у нового российского перехватчика МиГ-41, — эксперты

Обозреватели обратили внимание на парадоксальные заявления российских конструкторов, которым якобы удалось добиться большой маневренности самолета на сверхзвуковых скоростях и внедрить стелс технологии.

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Российские СМИ уже в традиционной манере "аналогов нет" сообщили о предстоящем первом полете МиГ-41 — "революционного самолета 6-го поколения". С учетом заявленных характеристик российского перехватчика, американские эксперты назвали данный проект плодом воображения и блефом, но насколько действительно российские конструкторы могли продвинуться в разработке нового самолета рассказали обозреватели Bulgarian Military в материале от 14 августа.

Одной из причин создания нового сверхзвукового перехватчика — замена устаревших самолетов МиГ-31 с учетом современных реалий, такая необходимость была осознана давно, пишут российские источники. Программа по созданию перспективного перехватчика стартовала еще в 1993 году, однако по причине "нехватки финансирования" ее временно остановили.

В то же время в 2021 году появилась информация, что в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата" (ПАК ДП) уже создали опытный образец новейшего МиГ-41 с перспективой серийного производства в 2028 году.

Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31

Предположительные характеристики самолета

Полагаясь на открытые данные обозреватели пишут, что самолет 5++ поколения (с перспективой 6-го) МиГ-41 будет действовать в условиях ближнего космоса, развивая скорость до 4,5 Махов (5512 км/ч). Утверждается, что самолет способен выводить спутники на низкие орбиты, перехватывать гиперзвуковые ракеты и совершать "другие подвиги", имея на борту ракеты для поражения низкоорбитальных спутников.

Кроме того его авионика рассчитана не только на пилотируемые полеты — учитывая отсутствие необходимости для человека выдерживать перегрузки до 9g, предусмотрена возможность беспилотного управления.

Эти смелые утверждения заставили США назвать МиГ-41 фантазиями и блефом россиян. Ведь главной интригой остаются заявления российских конструкторов, которые утверждают, что с одной стороны самолет будет обладать стелс технологиями, а с другой — обладать повышенной маневренностью на сверхзвуковых скоростях.

"Очевидный парадокс достижения сверхзвуковых скоростей при сохранении эффективной технологии стелс остается интригующей загадкой. Документально подтверждено, что при достижении скорости 3000 км/ч обычные покрытия стелс быстро разрушаются, делая самолет хорошо видимым на радарах", — подчеркнули эксперты.

По словам обозревателей остается лишь гадать, как разработчикам МиГ-41 удалось решить эту практически неразрешимую проблему с учетом того, что другие важные тактико-технические характеристики остаются туманными.

Напомним, Минобороны РФ сообщили о восьмичасовом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Ледовитым океаном. Эксперты предположили, что самолеты в это время могли собирать данные о работе систем западных ПВО, чтобы в дальнейшем разработать меры противодействия потенциальным угрозам.