Маневры в стратосфере: самолеты МиГ-31 ВКС РФ провели учебные бои на высоте 11 км (видео)

Западные эксперты полагают, что маневры российской авиации связаны с активностью самолетов НАТО в непосредственной близости от границ РФ, которая усилилась с прошлого года.

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В ответ на присутствие боевых самолетов НАТО у северных границ России самолеты-перехватчики МиГ-31 Северного флота РФ приняли активное участие в имитации боев над Беринговым морем на высоте около 11 тысяч метров. Согласно идее полета, самолет условного противника приближался к государственной границе России, на что последовала реакция истребителей ВКС РФ. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"По замыслу тренировки, самолет противника приближался к Государственной границе Российской Федерации. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота", — говорится в сообщении.

Отметим, что 6 октября российское оборонное ведомство сообщило о том, что над акваторией Норвежского моря вблизи российских границ была обнаружена воздушная цель, после чего в небо был поднят истребитель МиГ-31 для пресечения нарушений воздушного пространства. Им оказался разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

По мнению обозревателей Bulgarian Military, вероятно, учебные маневры связаны с этим инцидентом, хотя нарушения границ РФ зафиксировано не было.

В целом, пишут эксперты, участие МиГ-31 в высотном учебном бою не является беспрецедентным случаем. Например, в 2019 году летчики модернизированного истребителя МиГ-31БМ впервые провели бой в верхних слоях атмосферы над полуостровом Камчатка на Дальнем Востоке России, имитируя в ходе тренировки перехват практического вторжения в воздушное пространство.

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Между тем нельзя не обратить внимание, что после начала полномасштабной войны в Украине, военные самолеты НАТО постоянно патрулируют в воздушном пространстве у российских границ.

"Такая повышенная активность авиации угрожает стабильности в регионе из-за возможного недопонимания, которое может привести к непредвиденной эскалации на фоне уже существующей напряженности", — подытожили обозреватели.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 19 сентября рассказал, что российские воздушные силы получили модернизированный перехватчик МиГ-31И, который способен запускать ракеты по установленным параметрам. По его словам, следует понимать, что любой самолет является платформой для ракет, которая программируется на земле.