Способны автоматически запускать "Кинжалы": в ВСУ объяснили, надо ли бояться МиГ-31И (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне угрожали запускать ракеты типа "Кинжал" и с обновленных Су-34. Он отметил, что кроме самого самолета важно количество снарядов.

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Россия модернизировала истребитель-перехватчик МиГ-31 и выпустила его версию МиГ-31И, способную автоматически запускать ракеты по установленным параметрам. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 19 сентября в эфире телемарафона ответил, что изменит появление обновленного ракетоносителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Мы пока не видим в последнее время тревог от МиГа так, как это интенсивно было несколько недель назад. В конце концов, самолет для любой ракеты — это лишь платформа. Конечно, и от самолета тоже зависит многое. Но все же ракета, которую направляют по той или иной цели, программируется на земле", — отметил военный.

Он подчеркнул, что самолет выступает лишь в роли платформы или комплекса, который поднимает ракету в нужный район и осуществляет пуск. По словам Игната, россияне также обещали наделить способностью носить "Кинжалы" истребители-бомбардировщики Су-34.

"Важна не суть авиационной платформы, которая поднимает, а наличие самих ракет "Кинжал", потому что их не так много — так же, как и ракет "Искандер"", — заявил Игнат.

Напомним, 2 августа спикер Воздушных сил Юрий Игнат информировал, что ВС РФ получили партию модернизированных самолетов МиГ-31. Российские пропагандисты заявляли, что истребители "не имеют аналогов в мире". Военный отмечал, что важнее новых характеристик то, что его количество у врага увеличилось.

Фокус показывал, как выглядит село Саваслейка, с аэродрома в котором регулярно поднимают в небо самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал". На фотографиях населенного пункта за 2019 год видно, насколько он заброшен.