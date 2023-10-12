Маневри у стратосфері: літаки МіГ-31 ПКС РФ провели навчальні бої на висоті 11 км (відео)

Західні експерти вважають, що маневри російської авіації пов'язані з активністю літаків НАТО в безпосередній близькості від кордонів РФ, яка посилилася з минулого року.

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У відповідь на присутність бойових літаків НАТО біля північних кордонів Росії літаки-перехоплювачі МіГ-31 Північного флоту РФ взяли активну участь в імітації боїв над Беринговим морем на висоті близько 11 тисяч метрів. Згідно з ідеєю польоту, літак умовного противника наближався до державного кордону Росії, на що наступила реакція винищувачів ПКС РФ. Про це 10 жовтня повідомила пресслужба Міноборони РФ.

"За задумом тренування, літак противника наближався до Державного кордону Російської Федерації. Для впізнання повітряної цілі та недопущення порушення державного кордону РФ у повітря було піднято винищувач МіГ-31 зі складу чергових сил із протиповітряної оборони Північного флоту", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що 6 жовтня російське оборонне відомство повідомило про те, що над акваторією Норвезького моря поблизу російських кордонів було виявлено повітряну ціль, після чого в небо було піднято винищувач МіГ-31 для припинення порушень повітряного простору. Ним виявився розвідувальний літак ВМС США P-8A Poseidon.

На думку оглядачів Bulgarian Military, ймовірно, навчальні маневри пов'язані з цим інцидентом, хоча порушення кордонів РФ зафіксовано не було.

Загалом, пишуть експерти, участь МіГ-31 у висотному навчальному бою не є безпрецедентним випадком. Наприклад, 2019 року льотчики модернізованого винищувача МіГ-31БМ уперше провели бій у верхніх шарах атмосфери над півостровом Камчатка на Далекому Сході Росії, імітуючи під час тренування перехоплення практичного вторгнення в повітряний простір.

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Тим часом не можна не звернути увагу, що після початку повномасштабної війни в Україні, військові літаки НАТО постійно патрулюють у повітряному просторі біля російських кордонів.

"Така підвищена активність авіації загрожує стабільності в регіоні через можливе непорозуміння, яке може призвести до непередбачуваної ескалації на тлі вже наявної напруженості", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 19 вересня розповів, що російські повітряні сили отримали модернізований перехоплювач МіГ-31І, який здатний запускати ракети за встановленими параметрами. За його словами, слід розуміти, що будь-який літак є платформою для ракет, яка програмується на землі.