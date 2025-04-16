Сажали каждые два дня: в РФ установили рекорд по числу осужденных за госизмену

В 2024 году 145 граждан РФ осудили по делам о госизмене (275 УК РФ). Это в четыре раза больше аналогичного показателя за 2023-й и в целом самый высокий показатель за всю современную историю России.

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Про это сообщает интернет-издание "Важные истории".

Расследователи сообщают, что собрали данные их открытых источников на основе данных Судебного департамента РФ.

Российские суды за год также вынесли приговор за шпионаж (276 УК РФ) 23 россиянам — эта цифра в 2,5 раза больше, чем в 2023-м. Если суммировать осужденных по этим двум статьям, то российские власти в минувшем году сажали по одному "изменнику родины" каждые два дня.

В 10 раз выросло и число получивших приговоры по статье о конфиденциальном сотрудничестве с зарубежным государством (275.1 УК) — в прошлом году за это осудили 21 россиянина. Саму статью ввели в Уголовный кодекс после начала войны в Украине.

Кроме того, увеличилось количество приговоренных по статьям, связанным с гостайной (283, 283.1 и 283.2 УК РФ). За прошлый год за это осудили 209 человек — на треть больше, чем годом ранее.

Число осужденных за госизмену побило рекорд за семь лет. Такого высокого показателя не было никогда со времен СССР.

Напомним, в 2023 году в России трех ученых, которые занимались созданием гиперзвуковых ракет, арестовали силовики по статье о государственной измене.

А год спустя в РФ арестовали 76-летнего физика Александра Куранова, который якобы раскрыл иностранцу государственную тайну. Ранее он работал главным конструктором петербургского Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС).