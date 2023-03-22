Чи можуть вручати в Україні повістки не за місцем прописки: адвокат назвав важливий нюанс
За словами юристки Ірини Леонової, чоловіки мають пояснювати військкомам мету перебування в іншому місті. А якщо повістку все одно дають, можна наполягати на складанні акта про відмову від її отримання.
Вручення повісток у військкомати не за місцем проживання військовозобов'язаного чоловіка незаконне, військовий облік ведеться за місцем реєстрації. На цей нюанс вказала адвокатка Ірина Леонова в коментарі на порталі B2Bconsult.
"Вручати повістку від територіального центру комплектування (ТЦК), до якого ви не приписані, не повинні", — наголосила фахівчиня.
Леонова радить чоловікам пояснювати військкомам про облік в іншому населеному пункті. А якщо повістку все одно дають, варто наполягати на складанні акта про відмову від її отримання.
Військкоми, за її словами, не мають права відправляти чоловіків у ТЦК в іншій області для будь-яких дій. Однак чоловіків можуть направити туди, щоб уточнити військово-облікові дані за місцем перебування на обліку.
Адвокатка перерахувала 4 випадки, коли чоловіки мають право відмовитися від отримання повістки :
- у документі неправильно прописані ініціали людини — повістка може бути призначена іншій особі;
- повістку вручає не уповноважена для цього особа;
- на документі немає печатки ТЦК або підпису військкома;
- старий бланк повістки.
Військовозобов'язаний має озвучити причини відмови від повістки, а військкоми — скласти акт про відмову, резюмувала юристка.
Нагадаємо, що Координаційний центр безплатної правової допомоги повідомляв про відсутність права у співробітників ТЦК зупиняти людей на вулицях, перевіряти їхні документи й з'ясовувати особисті дані.
В Україні за ігнорування отримання повісток передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 3400 до 5100 гривень.
Військком Харківського об'єднаного комплектування Володимир Арап 9 березня визнавав, що все йде до того, що українцям надсилатимуть повістки в застосунку "Дія".