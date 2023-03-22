Чи можуть вручати в Україні повістки не за місцем прописки: адвокат назвав важливий нюанс

За словами юристки Ірини Леонової, чоловіки мають пояснювати військкомам мету перебування в іншому місті. А якщо повістку все одно дають, можна наполягати на складанні акта про відмову від її отримання.

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Вручення повісток у військкомати не за місцем проживання військовозобов'язаного чоловіка незаконне, військовий облік ведеться за місцем реєстрації. На цей нюанс вказала адвокатка Ірина Леонова в коментарі на порталі B2Bconsult.

"Вручати повістку від територіального центру комплектування (ТЦК), до якого ви не приписані, не повинні", — наголосила фахівчиня.

Леонова радить чоловікам пояснювати військкомам про облік в іншому населеному пункті. А якщо повістку все одно дають, варто наполягати на складанні акта про відмову від її отримання.

Військкоми не мають права відправляти чоловіків до ТЦК в іншій області Фото: gorod.dp.ua

Військкоми, за її словами, не мають права відправляти чоловіків у ТЦК в іншій області для будь-яких дій. Однак чоловіків можуть направити туди, щоб уточнити військово-облікові дані за місцем перебування на обліку.

Адвокатка перерахувала 4 випадки, коли чоловіки мають право відмовитися від отримання повістки :

у документі неправильно прописані ініціали людини — повістка може бути призначена іншій особі;

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

на документі немає печатки ТЦК або підпису військкома;

старий бланк повістки.

Військовозобов'язаний має озвучити причини відмови від повістки, а військкоми — скласти акт про відмову, резюмувала юристка.

Нагадаємо, що Координаційний центр безплатної правової допомоги повідомляв про відсутність права у співробітників ТЦК зупиняти людей на вулицях, перевіряти їхні документи й з'ясовувати особисті дані.

В Україні за ігнорування отримання повісток передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 3400 до 5100 гривень.

Військком Харківського об'єднаного комплектування Володимир Арап 9 березня визнавав, що все йде до того, що українцям надсилатимуть повістки в застосунку "Дія".