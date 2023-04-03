Вручение повесток в мессенджерах: глава Минцифры назвал условия для рассылки

По словам вице-премьера Михаила Федорова, сейчас технически невозможно рассылать повестки через Viber или Telegram, поскольку в Украине нет электронного реестра военнообязанных.

Related video

В Верховной Раде предлагают рассылать повестки украинцам через мессенджеры, такие как Viber или Telegram. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, когда в стране появится такая возможность, в интервью изданию Liga.net.

29 марта член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине разрабатывают законопроект, благодаря которому территориальные центры комплектования смогут рассылать призывникам повестки через мессенджеры. По словам Михаила Федорова, такой проект технически невозможно воплотить в жизнь как минимум в 2023 году.

"Я думаю, либо он некорректно выразился, либо просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение", — прокомментировал вице-премьер слова Федора Вениславского.

Глава Минцифры объяснил, что для использования мессенджеров сначала необходимо сделать качественный реестр военнообязанных, где среди прочего будут указаны верифицированные телефонные номера граждан. Сейчас в Украине не действует верификация номеров телефонов и привязка к конкретным лицам, кроме того рассылка электронных повесток противоречит Конституции и постановлениям правительства.

В эфире национального телемарафона Федор Вениславский заявил, что рассылка повесток через мессенджеры необходима из-за проблем с мобилизацией в Украине. Во время полномасштабной войны более 500 тысяч граждан вынужденно переехали, а многие мужчины призывного возраста не стали на воинский учет по новым местам жительства. Выдача повесток на улицах часто провоцирует конфликты, поэтому нардеп предлагает узаконить рассылку через мессенджеры по аналогии с судебными уведомлениями.

Позже Федор Вениславский признал, что пока нет законопроекта о рассылке повесток в мессенджерах. Сейчас власти работают над усовершенствованием системы мобилизации внутренне перемещенных лиц.

14 марта Михаил Федоров заявил, что повестки не будут рассылать через "Дію". По его словам, такой ход может навредить репутации сервиса.