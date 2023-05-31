Людям з інвалідністю та аспірантам приготуватися: кого можуть мобілізувати наступними

Верховна Рада ухвалила закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. На думку адвоката Миколи Максимова, у майбутньому можуть вживатися й інші заходи щодо розширення списку на мобілізацію.

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У вівторок, 30 травня, на засіданні Верховної Ради 304 народні депутати проголосували за законопроєкт, що пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили термінової служби.

Законопроєкт №9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії воєнного стану в Україні немає потреби перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років. Також у Міноборони вважають, що необхідність щорічної явки чоловіків віком до 27 років до територіальних центрів комплектування (ТЦК) призводить до додаткових фінансових витрат, черг та збільшення навантаження на медичних працівників, при цьому заклик на термінову військову службу наразі не здійснюється.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується: "Після зниження граничного призовного віку до 25 років призовні комісії мають достатньо часу (1-3 роки) на реалізацію виконання громадянами України військового боргу та призову їх на термінову військову службу".

Фокус запитав Миколу Максимова, адвоката юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS, що на практиці означає новий закон.

Закон про зниження призовного віку в Україні: які зміни?

"Щоб змінити чинну систему, тобто перевести всіх чоловіків віком від 25 до 27 років на військовий облік, потрібен час. За оцінками деяких експертів, у цьому віковому діапазоні налічується близько 100-150 тис. осіб. Ось упродовж року змінюватимуть цю систему обліку та збиратимуть інформацію про чоловіків призовного віку вже за новим законом", — каже адвокат.

За його словами, до кінця року всіх, хто потрапляє під мобілізацію з 25 років, мають оформити у військкоматі. Однак це не означає, що їх відразу відправлять на передову, хоча таке теж вже траплялося, зазначає адвокат.

"Іноді озвучується думка, що в Україні дуже напружена ситуація з кількістю людей, яких можна закликати. Однак такі заяви про те, що в країні "закінчуються" люди, здатні воювати, є здебільшого популістськими", — вважає Максимов.

У звʼязку з прийняттям нового закону тим, хто раніше не перебував на військовому обліку, після 25 років необхідно самостійно з'явитися до територіального центру комплектації з документами. Однак, як показує практика, молоді люди воліють дочекатися повістки й не поспішають самостійно вставати на облік.

"За неявку до ТЦК після виконання призовного віку — штраф до 2000 грн. Але є лайфхак, який мені розповіли у військкоматі: якщо людина вчасно не стала на облік, з'явилася вже за порядком і її одразу мобілізують — штраф вона не платить. А от якщо приходить, наприклад, аспірант і починає виправдовуватись навчанням — заплатить штраф обов'язково", — каже адвокат.

Розширення списку на мобілізацію: наступні кроки

Новий закон лише знижує призовний вік, решта умов мобілізації залишаються колишніми. Так, певна категорія громадян — студенти та аспіранти — одержують відстрочку від служби, але, на думку Миколи Максимова, цей аспект у майбутньому також може змінитися.

"Наступним кроком у рамках мобілізації може бути скасування певних видів відстрочки від служби. Наприклад, людей з інвалідністю 3 категорії або сумнівних аспірантів, які до повномасштабної війни не навчалися, а потім швидко подали документи на навчання", — вважає експерт.

За словами адвоката, такі зміни можуть ухвалити вже наприкінці року, а після цього, якщо буде необхідність додаткової комплектації ЗСУ, знову знизити призовний вік.

Нагадаємо, що повістка, яку вручили родичам призовника, вважається незаконною. Мобілізаційний документ вручається особисто, а військовозобов'язаний має поставити підпис про його отримання.

Військкоми не можуть відбирати у чоловіків документи, погрожувати та тримати на території ТЦК. Якщо сталося таке порушення, треба звертатися до поліції та радитися з адвокатом.