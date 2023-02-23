Только после учебки: в Раде хотят запретить отправлять на войну мобилизованных без опыта

Допускать к выполнению задач на фронте людей без боевого опыта предлагают после минимум 3 месяцев подготовки. Инициатива стала реакцией на резонансную историю гибели 33-летнего Богдана Покитко — ему вручили повестку на остановке и принудительно доставили в военкомат.

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Верховная Рада Украины предлагает запретить отправлять в зону боевых действий мобилизованных без военного опыта. Соответствующий законопроект №9050 зарегистрировали 22 февраля.

Инициатор законопроекта выступил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Направлять в зону боевых действий и допускать к выполнению боевых задач разрешается не проходившим военную службу или учебные сборы после не менее 3 месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности, сказано в законопроекте.

Если мобилизованные не проходили военную службу и не были на сборах за последние 5 лет до мобилизации, их должны отправлять в зону боевых действий после 1 месяца подготовки, отметили законодатели.

"Есть много сигналов о том, что мобилизованных без опыта военной службы или давно служивших в армии, довольно быстро отправляют в военные подразделения, которые находятся в зоне боевых действий. Неподготовленные новобранцы часто становятся легкими мишенями для врагов. У нас потери личного состава убитыми и ранеными, которых можно избежать при мудром подходе к мобилизации", — отмечается в пояснительной записке.

Дали повестку на остановке и силой привели в военкомат — гибель мобилизованного Богдана Покитко

Авторы законопроекта обратили внимание на резонансную историю гибели 33-летнего жителя Тернополя Богдана Покитко. Ему, по данным СМИ, вручили повестку на остановке общественного транспорта и принудительно доставили в местный военкомат.

[ + – ] Покитко звонил коллегам по работе и говорил, что находится в Славянске

Гибель мобилизованного подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал и военкомат Тернопольской области. Журналист Юрий Бутусов отметил, что повестку мужчине могли вручить 16 января. Далее его позвали на медосмотр, а 18 января он стал солдатом.

После призыва он был в охране Тернопольского военкомата, стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток, а 11 февраля его отправил на Донбасс. А 14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе — сказал, что находится в Славянске и служит в 10-й горно-штурмовой бригаде. Погиб он в результате боевых действий 16 февраля, отметил военкор.

Тернопольские военкомы позже указали, что случай с Покитко не является системным. Командование воинских частей якобы уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни, заявили они.

Редакция BBC News Украина пообщалась с работниками военкоматов — все они говорили о плановой мобилизации и раздаче повесток для формирования резерва.

"Часть людей после такого обновления информации и постановки на учет вскоре уже были мобилизованы. Поступали жалобы на то, что повестки раздают массово, в неожиданных местах", — подчеркнули журналисты.

Напомним, что в Украине ликвидировали жителя села Казанское Тюменской области Жаркына Игасанова. Отец 8 детей поехал воевать, чтобы рассчитаться с долгами.

В Раде признавали устаревшими подходы в прохождении медкомиссии в военкоматах. Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал их "дурацкими с разного рода глупостями".