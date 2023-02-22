"Обещали списать долги": в Украине ликвидировали отца восьмерых детей, — СМИ (фото)

Мобилизованный Жаркын Игасанов накануне гибели развелся с женой, чтобы ей выплатили пособие на детей. Теперь женщина не получит "гробовые", а на счету мужа все равно остались миллионные долги.

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Житель Тюменской области ушел на войну, чтобы выплатить долговые обязательства. В итоге его семья осталась без отца и с миллионным кредитом.

Житель села Казанское Тюменской области Жаркын Игасанов погиб на фронте, куда он отправился, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом 21 февраля сообщил российский телеграм-канал "Мобилизация".

По словам жены погибшего, имени которой не называют, ее муж погиб еще осенью, но тело привезли спустя три месяца. Отец восьмерых детей ушел на фронт добровольцем из-за миллионных долгов. В Минобороны РФ ему пообещали зарплату, которая покроет его кредит.

"На счетах долг в 1 миллион 300 тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на "Госуслугах", — рассказала вдова.

При этом сообщается, что из-за финансовых проблем супруги развелись, чтобы жена могла оформить пособие на детей. Однако из-за этого ей не выплатят полагающиеся "гробовые".

Фото: Telegram

Выплаты "гробовых" в России

5 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах участвующим в войне против Украины военнослужащим и их семьям президент. Согласно документу, близким тех военных, которые погибли в ходе "спецоперации", выплачивают по 5 млн рублей (примерно 2,5 млн грн), а раненые получают по 3 млн рублей (около 1,5 млн грн).

Напомним, в ноябре прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованные россияне, которые заключают контракты с Минобороны РФ сроком на год и более, должны получать повышенные единовременные выплаты — в размере 195 тысяч рублей.

Ранее, в июле прошлого года, Фокус писал о том, что отец погибшего россиянина решил потратить компенсацию от государства на новую машину. В первый раз мужчина проехался на ней на кладбище.