"Обіцяли списати борги": в Україні ліквідували батька вісьмох дітей, — ЗМІ (фото)

Мобілізований Жаркин Ігасанов напередодні загибелі розлучився із дружиною, щоб їй виплатили допомогу на дітей. Тепер жінка не отримає "гробових", а на рахунку чоловіка все одно залишилися мільйонні борги.

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Житель Тюменської області пішов на війну, щоби виплатити боргові зобов'язання. У результаті його сім'я залишилася без батька та з мільйонним кредитом.

Житель села Казанське Тюменської області Жаркин Ігасанов загинув на фронті, куди він вирушив, щоби розрахуватися з боргами. Про це 21 лютого повідомив російський телеграм-канал "Мобілізація".

За словами дружини загиблого, імені якої не називають, її чоловік загинув ще восени, але тіло привезли через три місяці. Батько вісьмох дітей пішов на фронт добровольцем через мільйонні борги. У Міноборони РФ йому пообіцяли зарплату, яка покриє його кредит.

"На рахунках борг у 1 мільйон 300 тисяч рублів. Обіцяли списати кредит чоловіка після його загибелі, але він досі висить на "Держпослугах", — розповіла вдова.

При цьому повідомляється, що через фінансові проблеми подружжя розлучилося, щоб дружина могла оформити допомогу на дітей. Однак через це їй не виплатять "гробові".

Фото: Telegram

Виплати "гробових" у Росії

5 березня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про виплати військовослужбовцям та їхнім сім'ям, що беруть участь у війні проти України, президент. Згідно з документом, близьким тих військових, які загинули під час "спецоперації", виплачують по 5 млн рублів (приблизно 2,5 млн грн), а поранені отримують по 3 млн рублів (близько 1,5 млн грн).

Нагадаємо, у листопаді минулого року російський президент Володимир Путін підписав закон, згідно з яким мобілізовані росіяни, які укладають контракти з Міноборони РФ терміном на рік і більше, мають отримувати підвищені одноразові виплати — 195 тисяч рублів.

Раніше, у липні минулого року, Фокус писав про те, що батько загиблого росіянина вирішив витратити компенсацію від держави на нову машину. Вперше чоловік проїхався на ній на цвинтарі.