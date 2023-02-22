"Откажемся от глупости": в Раде рассказали, как реформируют врачебную комиссию при мобилизации

О том, как проходит реформирование военно-врачебной комиссии, 19 февраля рассказал "Укринформу" член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация в условиях военного положения. Соответственно призывники в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), однако при этом сталкиваются с устаревшими методами проведения комиссии и часто жалуются на критические условия ее прохождения. О том как проходит реформирование военно-врачебной комиссии 19 февраля рассказал "Укринформу" член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

В ходе беседы он обозначил две насущные проблемы, требующих неотложного решения. Прежде всего, считает Вениславский, необходимо ввести здравый смысл в деятельность ВВК, так как часто устаревшие подходы в прохождении комиссии являются "дурацкими" и содержат разного рода глупости. В качестве примера он привел ситуацию, когда, человек без конечностей вынужден каждые полгода доказывать свою инвалидность.

"Это глупость, от которой мы будем точно отказываться. Комитет уже наработал законодательные изменения, которые должны решить этот вопрос, чтобы не издеваться над людьми и не выставлять себя недоразвитой страной", – пояснил Вениславский.

По его словам, эта проблема решается с помощью цифровизации. Организация электронных очередей, создание возможности предоставления в электронном виде всех необходимых медицинских документов и другие шаги помогут избавиться от устаревших методов.

"Необходимо ввести "здравый смысл" в деятельность комиссий, то есть создать такие условия, чтобы люди не стояли в очередях, не обязывались подтверждать свою инвалидность", — подчеркнул чиновник.

Вторая проблема — коррупция. Вениславский убежден, что необходимо выявлять и устранять случаи, когда на уровне медицинских комиссий гражданам выдают фальшивые справки о непригодности к военной службе.

"Что касается второго вопроса, то мы нарабатываем определенные предохранители с Комитетом Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Думаю, что в ближайшее время наведем порядок в этой сфере", – объяснил он.

В целом реформирование в данной сфере сталкивается с бюрократизмом, для преодоления которого прежде всего следует создать законодательную базу.

"Я считаю, что в течение года мы можем создать более или менее цивилизованные правила деятельности ВВК", – подытожил Вениславский.

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