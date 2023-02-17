Мобилизация в Украине: правильно ли силой тянуть людей в военкомат?

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Хочу поговорить о нашем новом подходе к мобилизации, который, откровенно говоря, мне не нравится. И я могу объяснить, почему не нравится — как историк и как военный. Начнем с того, что фактически видов мобилизации существует только два. Первый вид — это мобилизация принудительная, второй вид — это добровольная мобилизация. И все возможные их комбинации с преобладанием в одном или ином виде.

Вы, вероятно, знаете и видите регулярно, как работает набор добровольцев в Соединенных Штатах. Вы знаете, что американцы, и Пентагон, и разные роды и виды сил оплачивают пиар, оплачивают офисы в разных регионах страны, снимают фильмы, как-то помогают этой съемке фильмов. Проводят масштабные агитационные пропагандистские кампании, для того чтобы тысячи, сотни, десятки — как повезет — американских юношей сказали сами себе, что "мое будущее — это будущее в армии, или флоте, или в авиации", и пошли на рекрутинговый пункт, стали рекрутами и попали в армейскую машину.

Там даже идет внутреннее соревнование по потенциальным рекрутам. И каждый вид или род сил пытается открывать свои офисы, как-то ярко работать. На некоторых выставках там стоят красивые девушки в форме, раздающие визитки: "Приходи к нам служить, например, в морскую пехоту". Чтобы конкурировать с морской пехотой, флотская авиация помогает снимать фильмы с Томом Крузом, где он садится в красивый самолет, улетает, всех бомбит и всех побеждает.

На другой стороне этой камуфляжной радуги находится принудительная мобилизация. Вы все отлично знаете, как она выглядит. И вы знаете об этом из новостей о России. И, к сожалению, в последнее время, из наших новостей тоже. Это когда на улицу выходят военкомы, раздают повестки на остановках, в клубах, пытаются вручить их попавшим под подозрение в каких-то преступлениях юношам. Я совершенно точно как военный, как просто человек с какой-то логикой, понимаю, что бывают в жизни страны ситуации, когда все средства уже исчерпаны и мы вынуждены проводить принудительную мобилизацию.

Выходит, что мы уже отработали все возможности для того, чтобы привлечь в армию тех, кто хочет в ней быть? Или потенциально хочет в ней быть. Потому что с моей точки зрения, как младшего сержанта, как командира отделения, мне было бы гораздо легче работать с личным составом, мотивированным быть в армии, который знает, что он здесь делает, ради чего он здесь, чем с людьми, которым вместо суда за изнасилование выдали повестку в армию, и теперь я с ним должен что-то делать. И я должен решать проблему, которую перебросила на меня полиция или суд или кто-то еще. Ну, логику вы понимаете, да?

На одном конце этой радуги мотивированные люди, на другом краю — не мотивированные и те, с кем, скорее всего, придется "валандаться" гораздо больше, чем если бы его просто не было. Потому что за ним нужно будет следить, обучать, мотивировать, вкладывать в него время, усилия, ресурсы гораздо больше, чем на людей из предыдущего звена. Для этого раньше проводилась массированная и целенаправленная системная мобилизационная агитационная кампания. То есть везде, где можно, развешивали плакаты. Выступления были на радио, статьи в газетах. Выступления на телевидении. Но я не вижу сейчас такой кампании. Хотя они совершенно точно должны быть. И такая кампания совершенно точно сработала бы.

Я сам лично сталкивался в 2014 году, когда приходил в военкомат в начале марта записываться добровольцем, и сейчас с этим столкнулись многие мои знакомые. Они говорят, что, послушайте, когда началась большая война, в феврале прошлого года мы пришли записываться в военкомат. Там была какая-то тетрадь, мы продиктовали человеку в погонах свои имя, фамилию, номер документа, продиктовали свой номер телефона. Нам сказали, что нам перезвонят и пригласят.

Итак, финализируя все, что я говорил, возможно, тем, кто сейчас отвечает за мобилизацию или информационную политику, нужно сначала сделать информационную кампанию — это раз. И поднять все старые записи относительно добровольцев — это два. И только после этого начинать хватать людей на улицах. Потому что вы должны понимать не хуже меня, что такой подход к мобилизации пугает людей. Люди начинают бояться армии. Люди начинают бояться людей в камуфляже, люди начинают бояться своих же собственных вооруженных сил.

А мне, как части этих Вооруженных сил, хотелось бы, чтобы меня не боялся свой же народ. Я абсолютно уверен, что нормальный системный подход к мобилизации даст и необходимое количество людей, и эти люди будут мотивированы. И эти люди будут наиболее эффективными. Гораздо меньше будет с ними проблем, чем с теми, кого хватают на улицах. Поэтому в очередной раз обращаюсь к тем, кто отвечает за мобилизацию и информационную политику. Может, все же дать шанс добровольцам попасть в армию? Потому что так было бы лучше для всех нас. Вот и все, что я хотел сказать вам сегодня. Помогайте ВСУ. Верьте в ВСУ!

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