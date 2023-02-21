Чтобы не дискредитировали ВСУ: повестки в Украине могут выдавать под видеозапись, – ОК "Юг"

Сотрудникам военкоматов хотят выдавать бодикамеры для "объективных оценок конфликтов". Случаи насильственного вручения повесток военные считают не столь системными — нарушители якобы специально устраивают провокации.

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Украинские военкоматы работают над оснащением сотрудников бодикамерами для фиксации вручения повесток военнообязанным. Об этом сказала в интервью "Радіо Свобода" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события (как в Одессе, – ред.), мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", — пояснила она.

Случаи насильственного вручения повесток украинцам на улицах Гуменюк называет "не столь системными, как их пытаются подать".

[ + – ] О силовых методах вручения повесток в Украине Гуменюк рассказывает в конце 3-й минуты

"По видео в соцсетях — мы сталкивались с тем, что задержание полицейскими мужчины с оружием, который очень активно спорил и сопротивлялся, съемщики выдали как вручение повестки в Одессе. На самом деле, это оказалась Николаевщина, где задерживали за бытовую ссору. Вызвала полицию женщина, когда отчим поссорился с сыном и бросался с ножом", — привела пример военная.

По словам Гуменюк, иногда на улицах нарушителей задерживает группа военных и полицейских. Совершивший правонарушение устраивает провокации — демонстративно кричит о насильственном вручении повестки.

Объединенное командование "Юг", как отметила Гуменюк, осуждает силовой способ вручения повесток. Все эти случаи подхватывает российская пропаганда — разгоняется ложь о том, что схваченных на улице мужчин отправляют в окопы на передовую.

"Мы понимаем, что это эмоциональное влияние, эмоциональная реакция сотрудников территориальных центров комплектования. Их действия подлежат служебной проверке. Вина каждого участника этого события будет определена, реагирование будет соответствующее", — заверила она.

По словам Гуменюк, одесские военкомы получили дисциплинарные взыскания от командующего.

"Это была недостаточная работа по организации. Есть недостаточно обученный персонал, недостаточно проинструктированный, не полностью обеспечен контроль за их деятельностью. Мы продолжаем комплекс мер по исключению подобных инцидентов. Потому что, разумеется, для европейской страны это недопустимая форма поведения, форма общения в общественном месте. Это дискредитирует ВСУ, Силы обороны страны в целом", — заключила глава пресс-центра.

Жесткие задержания в Одессе — как работают военкомы

Фокус 22 января публиковал видео из Одессы, на котором пятеро военных жестко задержали мужчину во время вручения повестки и увезли. Одесский областной военкомат тогда назвал поведение работников "некорректным".

Одесские военкомы активно использовали машины скорой помощи для раздачи повесток на улицах, но потом сказали, что "авто с внешними признаками "скорой" в распоряжении военкомата только одно".

В местных пабликах неоднократно показывали видео, как сотрудники военкоматов насильно сажают мужчин в микроавтобусы. Одно из задержаний было возле городского рынка Привоз.

Источник Фокусу источник в одном из районных ТЦК в Одесской области говорил, что увозят лишь тех мужчин, которые отказываются предоставить личные данные для вручения повестки.

А 14 февраля в Одессе военные жестко положили на землю человека возле остановки общественного транспорта. Очевидцы говорили о "процессе мобилизации" возле рынка "Привоз", а некоторые паблики писали о "драке бомжа с военными".

Гуменюк говорила, что военные уже извинялись за "слишком эмоциональное поведение" перед гражданскими в Одессе.