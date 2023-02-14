Вышло некорректно: военные прокомментировали ситуацию с "избиением" в Одессе (видео)

В ВСУ ответили, что человека на видео не бьют, а только "хватают". Некорректное поведение работников военкоматов объясняют человеческим фактором.

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Видео с неизвестными в военной форме, где те валят мужчину на землю, прокомментировала Наталья Гуменюк, спикер пресс-центра Сил обороны юга. Гумнюк рассказала журналистам "Суспильного", что думает о подобных видео и в чем причина агрессии при раздаче повесток.

"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор", — сообщила Гуменюк.

Пресс-секретарь подчеркнула, что не на всех видео с людьми в военной форме изображены мобилизационные мероприятия. Иногда люди снимают задержание преступников или вмешательство полиции в бытовые конфликты и выдают за проведение мобилизации на улице.

"В случае, если выявляются факты неправомерного поведения нашего военного персонала к людям, проводится работа, служебная проверка и даже извинения этих людей перед лицом, к которому было применено некорректное поведение", — рассказала Гуменюк.

По словам спикерши, военные уже извинялись за "слишком эмоциональное поведение" перед гражданскими в Одессе.

В официальном комментарии для ТСН Наталья Гуменюк заявила : "На видео можно увидеть, что человека не бьют, а хватают".

"Конфликтную ситуацию" уже прокомментировали в оперативном командовании "Юг". Они сообщили, что участники инцидента действительно военнослужащие и действительно раздавали повестки на улице. По факту превышения ими служебных полномочий проводится расследование.

"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, привлеченным к мерам оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов", — заявили в командах.

Что вообще произошло?

Сегодня, 14 февраля, в сети появилось видео с жестким задержанием мужчины посреди улицы. Инцидент произошел в Одессе. Кто-то снял, как посреди улицы среди толпы прохожих люди в камуфляже таскают за ноги и руки по земле мужчину. Слышно, как люди кричат неизвестным остановиться. В самом конце видео можно расслышать, как мужчина просит убрать от него руки.

Напомним, это не первый подобный инцидент в Одессе. 22 января Фокус уже публиковал похожее видео: тогда пятеро военных жестко задержали мужчину во время вручения повестки и увезли. В Одесском областном военкомате признали, что на видео их сотрудники. "Некорректное" поведение военных привело к служебному расследованию.