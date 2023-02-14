Вийшло некоректно: військові прокоментували ситуацію з "побиттям" в Одесі (відео)

В ЗСУ відповіли, що людину на відео не б’ють, а лише "хапають". Некоректну поведінку працівників військкоматів пояснюють людським фактором.

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Відео з невідомими у військовій формі, де ті валять чоловіка на землю, прокоментувала Наталія Гуменюк, спікерка пресцентру Сил оборони півдня. Гумнюк розповіла журналістам "Суспільного", що думає про подібні відео та в чому причина агресії під час роздавання повісток.

"Ми кожного дня інструктуємо підрозділи, які виходять з рейдами в таку роботу. Але, на жаль, людський фактор є людський фактор", — повідомила Гуменюк.

Речниця наголосила, що не на всіх відео з людьми у військовій формі зображені мобілізаційні заходи. Іноді люди знімають затримання злочинців чи втручання поліції у побутові конфлікти та видають за проведення мобілізації на вулиці.

"У випадку, якщо виявляються факти неправомірної поведінки нашого персоналу військового до людей, проводиться робота, службова перевірка і навіть вибачення цих людей перед особою, до якої була застосована некоректна поведінка", — розповіла Гуменюк.

За словами спікерки, військові вже перепрошували за "надто емоційну поведінку" перед цивільними в Одесі.

В офіційному коментарі для ТСН Наталія Гуменюк заявила: "На відео можна побачити, що людину не б’ють, а хапають".

"Конфліктну ситуацію" вже прокоментували в оперативному командуванні "Південь". Вони повідомили, що учасники інциденту — дійсно військовослужбовці та дійсно роздавали повістки на вулиці. За фактом перевищення ними службових повноважень проводиться розслідування.

"Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності. З особовим складом, який залучений до заходів оповіщення проводяться додаткові роз’яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів та психологів", — заявили в командуванні.

Що взагалі сталось?

Сьогодні, 14 лютого, в мережі з’явилось відео з жорстким затриманням чоловіка посеред вулиці. Інцидент стався в Одесі. Хтось зафільмував, як посеред вулиці серед натовпу перехожих люди в камуфляжі тягають за ноги та руки по землі чоловіка. Чутно, як люди кричать невідомим зупинитись. На самому кінці відео можна розчути, як чоловік просить прибрати від нього руки.

Нагадаємо, це не перший подібний інцидент в Одесі. 22 січня Фокус вже публікував схоже відео: тоді п’ятеро військових жорстко затримали чоловіка під час вручення повістки та увезли. В Одеському обласному військкоматі визнали, що на відео їхні співробітники. "Некоректна" поведінка військових призвела до службового розслідування.