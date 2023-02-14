Скандал с вручением повестки в Одессе: руководителей ТЦК и СП привлекли к ответственности

В Оперативном командовании "Юг" осудили жесткое обращение сотрудников военкомата с мужчиной возле рынка "Привоз", назвав подобное поведение "некорректным".

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В связи с инцидентом возле рынка "Привоз" в Одессе, в ходе которого военными был повален на землю мужчина, руководители областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием", — говорится в публикации.

Отмечается, что военная служба правопорядка начала служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. С сотрудниками, задействованными в процесс оповещения, проводятся соответствующие занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов.

В Оперативном командовании "Юг" также добавили, что мобилизация является общегосударственной мерой, направленной на формирование резервов сил обороны. Взирая на это, подлежащие мобилизации граждане обязаны:

прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих личных данных;

при необходимости пройти медицинское обследование;

оповестить об имеющихся основаниях для получения отсрочки.

Мобилизация в Одессе

Во вторник, 14 февраля, в сети появилось видео, на котором мужчины, одетые в камуфляжную форму, жестко повалили на землю человека возле остановки общественного транспорта в Одессе. По словам очевидцев, на видеоролике был запечатлен "процесс мобилизации".

[ + – ] Задержание мужчины в Одессе

Инцидент прокомментировала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что пользователи соцсетей нередко воспринимают бытовое задержание как вручение повесток.

"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую ​​работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор", — добавила Гуменюк.

Ранее, 31 января в местных Telegram-каналах Одессы также было опубликовано видео, на котором сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки сажают в микроавтобусы граждан, которые подлежат воинскому призыву. По словам местных жителей, подобное происходит не в первые.

Фокус также писал о том, что 24 января одесский военкомат пообещал не использовать машины скорой помощи для раздачи повесток. Заявление прозвучало на фоне публикации в местных пабликах снимков, на которых сотрудники военкомата передвигались на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки.

Еще мы писали, что 22 января военные жестко задержали человека во время вручения повестки в Банном переулке в Одессе. Мужчина был повален на землю и помещен в микроавтобус. Одесский областной центр комплектования и соцподдержки признал, что в инциденте были задействованы их сотрудники.