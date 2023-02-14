Скандал с вручением повестки в Одессе: руководителей ТЦК и СП привлекли к ответственности
В Оперативном командовании "Юг" осудили жесткое обращение сотрудников военкомата с мужчиной возле рынка "Привоз", назвав подобное поведение "некорректным".
В связи с инцидентом возле рынка "Привоз" в Одессе, в ходе которого военными был повален на землю мужчина, руководители областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием", — говорится в публикации.
Отмечается, что военная служба правопорядка начала служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. С сотрудниками, задействованными в процесс оповещения, проводятся соответствующие занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов.
В Оперативном командовании "Юг" также добавили, что мобилизация является общегосударственной мерой, направленной на формирование резервов сил обороны. Взирая на это, подлежащие мобилизации граждане обязаны:
- прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих личных данных;
- при необходимости пройти медицинское обследование;
- оповестить об имеющихся основаниях для получения отсрочки.
Мобилизация в Одессе
Во вторник, 14 февраля, в сети появилось видео, на котором мужчины, одетые в камуфляжную форму, жестко повалили на землю человека возле остановки общественного транспорта в Одессе. По словам очевидцев, на видеоролике был запечатлен "процесс мобилизации".
Инцидент прокомментировала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что пользователи соцсетей нередко воспринимают бытовое задержание как вручение повесток.
"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор", — добавила Гуменюк.
Ранее, 31 января в местных Telegram-каналах Одессы также было опубликовано видео, на котором сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки сажают в микроавтобусы граждан, которые подлежат воинскому призыву. По словам местных жителей, подобное происходит не в первые.
Фокус также писал о том, что 24 января одесский военкомат пообещал не использовать машины скорой помощи для раздачи повесток. Заявление прозвучало на фоне публикации в местных пабликах снимков, на которых сотрудники военкомата передвигались на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки.
Еще мы писали, что 22 января военные жестко задержали человека во время вручения повестки в Банном переулке в Одессе. Мужчина был повален на землю и помещен в микроавтобус. Одесский областной центр комплектования и соцподдержки признал, что в инциденте были задействованы их сотрудники.