Скандал із врученням повістки в Одесі: керівників ТЦК та СП притягнули до відповідальності

В Оперативному командуванні "Південь" засудили жорстке поводження співробітників військкомату з чоловіком біля ринку "Привоз", назвавши таку поведінку "некоректною".

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У зв'язку з інцидентом біля ринку "Привоз" в Одесі, під час якого військовими було повалено на землю чоловіка, керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням", — йдеться у публікації.

Зазначається, що військова служба правопорядку розпочала службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень. Зі співробітниками, задіяними в процес оповіщення, проводяться відповідні заняття та тренінги із залученням юристів і психологів.

В Оперативному командуванні "Південь" також додали, що мобілізація є загальнодержавним заходом, спрямованим на формування резервів сил оборони. Попри це, громадяни, які підлягають мобілізації, зобов'язані:

прибути в ТЦК та СП для уточнення своїх особистих даних;

за необхідності пройти медичне обстеження;

повідомити про наявні підстави для отримання відстрочки.

Мобілізація в Одесі

У вівторок, 14 лютого, у мережі з'явилося відео, на якому чоловіки, одягнені у камуфляжну форму, жорстко повалили на землю людину біля зупинки громадського транспорту в Одесі. За словами очевидців, на відеоролику було знято "процес мобілізації".

[ + – ] Затримання чоловіка в Одесі

Інцидент прокоментувала речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зазначивши, що користувачі соцмереж нерідко сприймають побутове затримання як вручення повісток.

"Ми щодня інструктуємо підрозділи, які виходять з рейдами в таку роботу. Але, на жаль, людський фактор є людським фактором", — додала Гуменюк.

Раніше, 31 січня, у місцевих Telegram-каналах Одеси також було опубліковано відео, на якому співробітники територіальних центрів комплектування та соцпідтримки саджають у мікроавтобуси громадян, які підлягають військовому призову. За словами місцевих жителів, таке трапляється не вперше.

Фокус також писав про те, що 24 січня одеський військкомат пообіцяв не використовувати машини швидкої допомоги для роздавання повісток. Заява прозвучала на тлі публікації у місцевих пабліках знімків, на яких співробітники військкомату пересувалися на автомобілі швидкої допомоги та роздавали повістки.

Ще ми писали, що 22 січня військові жорстко затримали людину під час вручення повістки у Банному провулку в Одесі. Чоловік був повалений на землю і поміщений у мікроавтобус. Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки визнав, що в інциденті були задіяні їхні співробітники.