Щоб не дискредитували ЗСУ: повістки в Україні можуть видавати під відеозапис, – ОК "Південь"

Співробітникам військкоматів хочуть видавати бодікамери для "об'єктивних оцінок конфліктів". Випадки насильницького вручення повісток військові вважають менш системними — порушники нібито спеціально влаштовують провокації.

Related video

Українські військкомати працюють над оснащенням працівників бодікамерами для фіксації вручення повісток військовозобов'язаним. Про це сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Кожна група споряджається. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов'язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватися події ( як в Одесі – ред.), ми використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об'єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла", — пояснила вона.

Випадки насильницького вручення повісток українцям на вулицях Гуменюк називає "не такими системними, як їх намагаються подати".

[ + – ] Про силові методи вручення повісток в Україні Гуменюк розповідає наприкінці 3-ї хвилини

"Щодо відео в соцмережах — ми стикалися з тим, що затримання поліцейськими чоловіка зі зброєю, який дуже активно сперечався і чинив опір, знімачі видали як вручення повістки в Одесі. Насправді, це виявилася Миколаївщина, де затримували за побутову сварку. Викликала поліцію жінка, коли вітчим посварився із сином і кидався з ножем", — навела приклад військова.

За словами Гуменюк, іноді на вулицях порушників затримує група військових і поліцейських. Той, хто вчинив правопорушення, влаштовує провокації — демонстративно кричить про насильницьке вручення повістки.

Об'єднане командування "Південь", як зазначила Гуменюк, засуджує силовий спосіб вручення повісток. Усі ці випадки підхоплює російська пропаганда — розганяється брехня про те, що схоплених на вулиці чоловіків відправляють в окопи на передову.

"Ми розуміємо, що це емоційний вплив, емоційна реакція співробітників територіальних центрів комплектування. Їхні дії підлягають службовій перевірці. Вина кожного учасника цієї події буде визначена, реагування буде відповідне", — запевнила вона.

За словами Гуменюк, одеські воєнкоми отримали дисциплінарні покарання від командувача.

"Це була недостатня робота щодо організації. Є недостатньо навчений персонал, недостатньо проінструктований, не повністю забезпечений контроль за їхньою діяльністю. Ми продовжуємо комплекс заходів щодо виключення подібних інцидентів. Тому, що зрозуміло, для європейської країни це неприпустима форма поведінки, форма спілкування в громадському місці. Це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни загалом", — підсумувала голова пресцентру.

Жорсткі затримання в Одесі — як працюють військкоми

Фокус 22 січня публікував відео з Одеси, на якому п'ятеро військових жорстко затримали чоловіка під час вручення повістки та відвезли. Одеський обласний військкомат тоді назвав поведінку працівників "некоректною".

Одеські військкоми активно використовували машини швидкої допомоги для роздачі повісток на вулицях, але потім сказали, що "авто із зовнішніми ознаками "швидкої" у розпорядженні військкомату лише одне".

У місцевих пабліках неодноразово показували відео, як співробітники військкоматів насильно садять чоловіків у мікроавтобуси. Одне із затримань було біля міського ринку Привоз.

Джерело Фокусу в одному з районних ТЦК на Одещині говорило, що відвозять лише тих чоловіків, які відмовляються надати особисті дані для вручення повістки.

А 14 лютого в Одесі військові жорстко поклали на землю людину біля зупинки громадського транспорту. Очевидці говорили про "процес мобілізації" біля ринку "Привоз", а деякі пабліки писали про "бійку бомжа з військовими".

Гуменюк говорила, що військові вже вибачалися за "надто емоційну поведінку" перед цивільними в Одесі.