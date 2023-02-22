"Відмовимося від дурості": у Раді розповіли, як реформують лікарську комісію під час мобілізації

Військовозобов'язані громадяни, за словами члена комітету Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського, стикаються із застарілими методами та часто скаржаться на критичні умови проходження комісії.

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В Україні триває загальна мобілізація в умовах воєнного стану. Відповідно призовники у віці від 18 до 60 років отримують повістки та проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), проте при цьому стикаються із застарілими методами проведення комісії та часто скаржаться на критичні умови її проходження. Про те, як відбувається реформування військово-лікарської комісії 19 лютого, розповів "Укрінформу" член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

У ході бесіди він окреслив дві нагальні проблеми, які потребують негайного вирішення. Насамперед, вважає Веніславський, необхідно запровадити здоровий глузд у діяльність ВВК, оскільки найчастіше застарілі підходи в проходженні комісії є "безглуздими" та містять різного роду дурниці. Як приклад він навів ситуацію, коли людина без кінцівок змушена кожні пів року доводити свою інвалідність.

"Це дурість, від якої ми точно відмовлятимемося. Комітет уже напрацював законодавчі зміни, які мають вирішити це питання, щоб не знущатися з людей і не виставляти себе недорозвиненою країною", — пояснив Веніславський.

За його словами, ця проблема вирішується за допомогою цифровізації. Організація електронних черг, створення можливості надання в електронному вигляді всіх необхідних медичних документів та інші кроки допоможуть позбавитися застарілих методів.

"Необхідно ввести "здоровий глузд" у діяльність комісій, тобто створити такі умови, щоб люди не стояли в чергах, не зобов'язувалися підтверджувати свою інвалідність", — наголосив чиновник.

Друга проблема — корупція. Веніславський переконаний, що необхідно виявляти й усувати випадки, коли на рівні медичних комісій громадянам видають фальшиві довідки про непридатність до військової служби.

"Щодо другого питання, то ми напрацьовуємо певні запобіжники з Комітетом Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Думаю, що найближчим часом наведемо лад у цій сфері", — пояснив він.

У цілому нині реформування у сфері стикається з бюрократизмом, для подолання якого передусім слід створити законодавчу базу.

"Я вважаю, що протягом року ми можемо створити більш-менш цивілізовані правила діяльності ВЛК", — підсумував Веніславський.

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