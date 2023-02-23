Лише після навчання: у Раді хочуть заборонити відправляти на війну мобілізованих без досвіду

Допускати до виконання завдань на фронті людей без бойового досвіду пропонують після щонайменше 3 місяців підготовки. Ініціатива стала реакцією на резонансну історію загибелі 33-річного Богдана Покітка — йому вручили повістку на зупинці та примусово доставили до військкомату.

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Верховна Рада України пропонує заборонити відправляти до зони бойових дій мобілізованих без військового досвіду. Відповідний законопроєкт №9050 зареєстрували 22 лютого.

Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Направляти в зону бойових дій і допускати до виконання бойових завдань дозволено тих, хто не проходив військову службу або навчальні збори після щонайменше 3 місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю, йдеться у законопроєкті.

Якщо мобілізовані не проходили військову службу та не були на зборах за останні 5 років до мобілізації, їх мають відправляти до зони бойових дій після 1 місяця підготовки, зазначили законодавці.

"Є багато сигналів про те, що мобілізованих без досвіду військової служби або тих, хто давно служив в армії, досить швидко відправляють у військові підрозділи, які перебувають у зоні бойових дій. Непідготовлені новобранці часто стають легкими мішенями для ворогів. У нас втрати особового складу вбитими та пораненими, яких можна уникнути за мудрого підходу до мобілізації", — наголошується в пояснювальній записці.

Дали повістку на зупинці і силоміць привели у військкомат — загибель мобілізованого Богдана Покітка

Автори законопроєкту звернули увагу на резонансну історію загибелі 33-річного тернополянина Богдана Покітко. Йому, за даними ЗМІ, вручили повістку на зупинці громадського транспорту та примусово доставили до місцевого військкомату.

[ + – ] Покітко дзвонив колегам по роботі та казав, що перебуває у Слов'янську.

Загибель мобілізованого підтвердив мер Тернополя Сергій Надал та військкомат Тернопільської області. Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що повістку чоловікові могли вручити 16 січня. Далі його покликали на медогляд, а 18 січня він став солдатом.

Після призову він був в охороні Тернопільського військкомату, стояв у караулах і брав участь у роздачі повісток, 11 лютого його відправили на Донбас. А 14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі — сказав, що перебуває у Слов'янську і служить у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув він унаслідок бойових дій 16 лютого, зазначив військкор.

Тернопільські воєнкоми пізніше вказали, що випадок із Покітко не є системним. Командування військових частин нібито приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їхнього життя, заявили вони.

Редакція BBC News Україна поспілкувалася з працівниками військкоматів — усі вони говорили про планову мобілізацію та роздачу повісток для формування резерву.

"Частина людей після такого оновлення інформації та постановки на облік невдовзі вже були мобілізовані. Надходили скарги на те, що повістки роздають масово, у несподіваних місцях", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували мешканця села Казанське Тюменської області Жаркина Ігасанова. Батько 8 дітей поїхав воювати, щоб розрахуватися із боргами.

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