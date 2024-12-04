Ув'язнені Нідерландів готують для ЗСУ військову форму: деталі

Як зазначили в Міноборони Нідерландів, стара форма військових цієї держави відслужила своє, тому тепер ув'язнені підготують її для того, щоб нею користувались бійці ЗСУ.

Військовослужбовцям Збройних сил України планують поставити військову форму, яку раніше використовували бійці армії Нідерландів та яку "оновлять" ув'язнені громадяни цієї держави. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

"Починаючи з цього тижня, ув'язнені готують стару форму для Збройних сил України. Мета — зібрати близько 30 000 одиниць форми для повторного використання в зоні конфлікту", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони зазначили, що більшість солдатів у Нідерландах зараз ходять у новому проміжному бойовому костюмі, а це означає, що всі старі костюми відслужили своє та не підпадають під складські запаси.

Тому робоча група Міноборони, яка займається питаннями військової підтримки ЗСУ, побачила можливість повторного використання костюмів.

"Ув'язнені розпочнуть роботу у виробничих приміщеннях, які налічують кілька десятків тисяч робочих місць. Вони перевірятимуть, інспектуватимуть, сортуватимуть, пратимуть та готуватимуть одяг для використання в Україні", — йдеться у повідомленні.

В міноборони також уточнили, що вже перевезли перші 76 палет з обладнанням до в'язниці Алмело.

Нагадаємо, 4 грудня Рустем Умєров повідомив, що в Україні запроваджують інститут військового омбудсмена.

3 грудня заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що Міноборони розробляє функцію трекінгу повісток в "Резерв+".