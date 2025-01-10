"Кремлівський чарівник": Джуд Лоу зіграє Путіна в новому фільмі

Джуд Лоу отримав роль в екранізації однойменного роману Джуліана да Емполі, який розповідає про політтехнолога, натхненного соратником Путіна Владиславом Сурковим.

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Британський актор Джуд Лоу, зірка фільмів "Шерлок Холмс" і "Ворог біля воріт", зізнався, що зіграє російського диктатора Володимира Путіна в новому фільмі режисера Олів'є Ассайаса "Тhe Wizard of the Kremlin" ("Кремлівський чарівник"). Про це пише Deadline.

Минулого року повідомлялося, що Джуд Лоу гратиме одну з головних ролей в екранізації однойменного роману Джуліано да Емполі.

У недавньому інтерв'ю Лоу підтвердив чутки і розповів про лякаюче завдання грати російського диктатора.

"Зараз це схоже на сходження на Еверест, тому я стою біля підніжжя гори, дивлюся вгору і думаю: "О Боже, що я сказав?". Я часто так почуваюся, коли кажу "так". Я думав: "О Боже, як я це зроблю?". Але в будь-якому разі, це вже мені вирішувати", — розповів актор.

Оригінальна книга "Кремлівський чарівник" була опублікована 2022 року і розповідає історію Вадима Баранова, продюсера реаліті-шоу, який також був радником Путіна під час його приходу до влади. Вважається, що прообразом Баранова став колишній помічник президента Росії Владислав Сурков.

Владислав Сурков і Володимир Путін Фото: ТАСС

На початку 2010 року американський конгресмен Ілеана Рос-Лейтінен назвала Суркова "одним із головних ідеологів обмеження свободи слова в Росії, переслідування російських журналістів і представників опозиційних політичних партій".

Діяльність Суркова на посаді заступника керівника Адміністрації президента Російської Федерації неодноразово піддавалася критиці з боку російських правозахисників та опозиційних політичних діячів, які вимагали його відставки. Саме Суркова вважали координатором незаконної діяльності з підтасовування результатів виборів, знищення політичної конкуренції, організації кампаній проти громадських організацій, а також зі створення "загонів молодих штурмовиків" на кшталт руху "Наші".

Владислав Сурков і Володимир Путін Фото: ТАСС

Російський політик і бізнесмен Михайло Прохоров, який зараз проживає в Ізраїлі, називав Суркова "головним ляльководом політичного процесу".

Відомо, що в новому фільмі роль Вадима Баранова виконає Пол Дано. Також у фільмі знімуться Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Старрідж.

Актор Пол Дано Фото: Скриншот

"Працюючи в самому серці російської влади, Баранов змішує правду з брехнею, новини з пропагандою, спрямовуючи все суспільство як одне велике реаліті-шоу. Тільки його любов до привабливої, вільнодумної Ксенії може відвернути його від цієї небезпечної гри", — йдеться в синопсисі нового фільму. Коли "Кремлівський чарівник" вийде на екрани — невідомо.

Нагадаємо, 10 січня 2025 року, на екрани кінотеатрів у понад 60 країнах світу вийшов біографічний фільм польського режисера Патріка Веги "Путін". Режисерська версія фільму триває дві години. Кіно, створене з використанням штучного інтелекту Exis AI, глибоко досліджує психіку і мотивацію російського диктатора.