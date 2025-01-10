Знято за допомогою штучного інтелекту: у прокат вийшов художній фільм "Путін" (трейлер)

За сценарій фільму російська розвідка пропонувала режисерові 200 тисяч доларів. Патрік Вега хотів зобразити Путіна слабкою людиною і боягузом.

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У п'ятницю, 10 січня 2025 року, на екрани кінотеатрів у понад 60 країнах світу вийшов біографічний фільм польського режисера Патріка Веги "Путін". Про це пише ресурс Dziennik.

Режисерська версія фільму триває дві години. Кіно, створене з використанням штучного інтелекту Exis AI, глибоко досліджує психіку і мотивацію російського диктатора.

Роль глави Кремля виконав польський підприємець Славомір Собала, який надзвичайно схожий на президента РФ. Актор готувався до ролі понад два роки, заучуючи поведінку Путіна і мову його тіла.

Notes from Poland пише, що фільм зображує Путіна як безжального, владолюбного лідера, переплітаючи драматизовані розповіді про документальні події з вигаданими елементами, що охоплюють десятиліття його життя, від дитинства до повномасштабного вторгнення в Україну.

Незважаючи на силу і безжалісність, режисер хотів зобразити Путіна слабкою і наляканою людиною.

"Моя теза полягає в тому, що Путін боягуз... Я хотів викрити Путіна, дозволити глядачам максимально близько підійти до тигра в клітці і показати їм, що цей тигр теж боїться", — розповідав Патрік Вега.

Під час зйомок фільму Фото: facebook.com/PatrykVegaOfficia

Кінорежисер також стверджує, що його робота привернула увагу агентів російської розвідки, які нібито видавали себе за американських покупців і пропонували за сценарій 200 000 доларів. Вега стверджує, що перенаправив їх у польську розвідку, після чого пропозиції припинилися.

Вартість виробництва фільму, робота над яким тривала близько трьох років, склала 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, навесні 2024 року Netflix представив бродвейську виставу "Патріоти". Дія п'єси розгортається 1991 року, коли російський олігарх Борис Березовський допоміг Путіну прийти до влади.

А ось британський письменник Роберт Гарріс, який працює в жанрі альтернативного історичного роману, не наважується написати книгу про Путіна. Він побоюється отримати за це "Новачок".