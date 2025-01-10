Снят с помощью искусственного интеллекта: в прокат вышел художественный фильм "Путин" (трейлер)

За сценарий фильма российская разведка предлагала режиссеру 200 тысяч долларов. Патрик Вега хотел изобразить Путина слабым человеком и трусом.

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В пятницу, 10 января 2025 года, на экраны кинотеатров в более чем 60 странах мира вышел биографический фильм польского режиссера Патрика Веги "Путин". Об этом пишет ресурс Dziennik.

Режиссерская версия фильма длится два часа. Кино, созданное с использованием искусственного интеллекта Exis AI, глубоко исследует психику и мотивацию российского диктатора.

Роль главы Кремля исполнил польский предприниматель Славомир Собала, который необычайно похож на президента РФ. Актер готовился к роли более двух лет, заучивая поведение Путина и язык его тела.

Notes from Poland пишет, что фильм изображает Путина как безжалостного, властолюбивого лидера, переплетая драматизированные рассказы о документальных событиях с вымышленными элементами, охватывающими десятилетия его жизни, от детства до полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на силу и безжалостность, режиссер хотел изобразить Путина слабым и напуганным человеком.

"Мой тезис заключается в том, что Путин трус… Я хотел разоблачить Путина, позволить зрителям максимально близко подойти к тигру в клетке и показать им, что этот тигр тоже боится", — рассказывал Патрик Вега.

Во время съемок фильма Фото: facebook.com/PatrykVegaOfficia

Кинорежиссер также утверждает, что его работа привлекла внимание агентов российской разведки, которые якобы выдавали себя за американских покупателей и предлагали за сценарий 200 000 долларов. Вега утверждает, что перенаправил их в польскую разведку, после чего предложения прекратились.

Стоимость производства фильма, работа над которым продолжалась около трех лет, составила 15 миллионов долларов.

Напомним, весной 2024 года Netflix представил бродвейский спектакль "Патриоты". Действие пьесы разворачивается в 1991 году, когда российский олигарх Борис Березовский помог Путину прийти к власти.

А вот британский писатель Роберт Харрис, работающий в жанре альтернативного исторического романа, не решается написать книгу о Путине. Он опасается получить за это "Новичок".