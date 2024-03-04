Главными героями станут миллиардер Березовский, который способствовал тому, чтобы Путин пришел к власти, и сам президент РФ.

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Netflix представил новый бродвейский спектакль под названием "Патриоты", который затрагивает тему президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Variety.

Действие пьесы разворачивается в 1991 году, когда Советский Союз распадается. Она рассказывает историю российского олигарха и миллиардера Бориса Березовского, который сыграл ключевую роль в помощи Путину придти к власти.

Однако со временем Березовский становится открытым критиком российского президента, что приводит к напряженным отношениям между ними. Его смерть в 2013 году в Лондоне при недостоверных обстоятельствах становится предметом загадок и спекуляций.

"На Западе вы даже не представляете, вы думаете, что Россия — это холодное бледное место, полное трудностей и зла. Мы здесь, чтобы заставить Запад открыть глаза на то, что Россия никогда не будет хорошим соседом и всегда будет угрожать мировому порядку, будет врагом свободы, и что нам нужно действовать сейчас!", — говорится в анонсе.

Над пьесой будет работать режиссер Питер Морган — ранее работавший над сериалом "Корона", Путина на сцене сыграет Уилл Кин, а Березовского воплотит Майкл Стулбарг. Также по сюжету на сцене появится герой Романа Абрамовича, которого сыграет Люк Теллон.

Премьера спектакля пройдет в Нью-Йорке 22 апреля 2024 года. Пьеса будет показываться на протяжении 12 недель в театре Ethel Barrymore.

Напомним, что политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, что президент России Владимир Путин не является единственным человеком, который мечтает уничтожить Украину. По его словам, глава Кремля совершенно не скрывает своей ненависти к Украине и ее гражданам и поэтому всеми способами пытается уничтожить все, что связано с нашей страной. Однако, ему не удается это сделать.