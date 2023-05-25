"Повесим Шойгу на Красной площади": политолог рассказал об истинных планах Пригожина

По словам эксперта Кирилла Рогова, "повар Путина" уверен, что полномасштабное вторжение в Украину является ошибкой. Более того, возможно, что ВС РФ придется отступить из захваченных городов.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирается "сдать" Бахмут, но обвинить в провале битвы за город главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Такие планы он строит, исходя из "темника". Об этом заявил российский политолог Кирилл Рогов у себя в Facebook.

По его словам, глава "вагнеровцев" собирается максимально унизить Шойгу, однако гораздо осторожнее относится к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Примечательно, как пишет Рогов, Пригожин уверен, что полномасштабное вторжение в Украину является ошибкой. Более того, возможно, что ВС РФ придется уйти с оккупированных территорий или отступить. Война будет долгой и кровавой, однако победа России все равно не светит.

"Если уйдем и просто повесим Шойгу на Красной площади, то это и будет нормальный праздник победы", — отметил Рогов.

Глава ЧВК "Вагнер" считает вторым врагом администрацию президента РФ, так как тамошние чиновники "не чувствуют духа войны". Однако благосклонно Пригожин относится к генералам Михаилу Мизинцеву и Сергею Суровикину, а также к ФСБ.

Также Пригожин критикует российских пропагандистов, таких как Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, так как они не понимают, что такое настоящий патриотизм в России.

"Как-то так, мне показалось. Такой темник. Кто заказчик, вопрос открытый, но направление ветра понятное. И главное — никакой враждебности к Украине, все эмоции борьбы направлены вовнутрь, на борьбу с внутренним врагом", — отметил Рогов.

Напомним, что Пригожин в своем интервью российским пропагандистам обратил внимание на поведение дочери и зятя министра обороны России Сергея Шойгу. Мужу Ксении Шойгу, блогеру Алексею Столярову надо перестать "трясти булками". По его словам, в действиях Алексея Столярова "сквозит крепкая голубизна".

Кроме того, в интервью глава "вагнеровцев" заявил, что всеобщая мобилизация в РФ неизбежна. Глава ЧВК "Вагнер" увидел "плюс" в мобилизации в приграничных регионах Российской Федерации, поскольку мобилизованные будут воевать "рядом с домом".

Он также заявил, что считает себя важной фигурой в российско-украинской войне и уважает решение ГУР Минобороны Украины его устранить.

"Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно, Пригожина как одного из важных субъектов этой войны необходимо ликвидировать", — сказал он.