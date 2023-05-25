"Нужны люди": Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация в РФ неизбежна

Глава ЧВК "Вагнер" увидел "плюс" в мобилизации в приграничных регионах Российской Федерации, поскольку мобилизованные будут воевать "рядом с домом".

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Глава частной военной компании "Вагнер" и "повар" Путина Евгений Пригожин заявил, что для победы России нужна всеобщая мобилизация, и она неизбежна. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

В ходе встречи с представителями приграничных территорий РФ Пригожин затронул тему очередной мобилизации в России.

"Общая мобилизация просто неизбежна. Плюс мобилизации в пограничной зоне — то, что ты идешь не куда-то там, а рядом со своим домом. Это неизбежно в момент, когда нужны люди", — пояснил он.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также дал большое интервью пропагандисту Константину Долгову. Он сделал прогноз по войне против Украины. По его мнению, война пойдет по тяжелому для России сценарию.

"Оптимистический сценарий, в который я мало верю, это, если Европа и Америка устанут от украинского конфликта, Китай посадит всех за стол переговоров, мы договоримся о том, что все, что мы уже хватили, это наше. Вряд ли он возможен. Теперь пессимистический сценарий Украинцам дают ракеты, они готовят войска, у них есть "Леопарды", у них подготовлен достаточно управленческий состав. Безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать, возможно, это контрнаступление где-то станет успешным. Они будут пытаться восстановить границы до 2014 года, будут атаковать Крым, постараться подорвать Крымский мост. Скорее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим", — сказал он.

По мнению Пригожина, в России должны ввести военное положение, объявить новую волну мобилизации и всех, кого возможно, перевести на производство боеприпасов.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что Путин и Пригожин – цели №1 для ликвидации. Сам Пригожин согласился с тем, что его нужно ликвидировать. Он считает себя важной фигурой в российско-украинской войне и сообщил, что уважает решение его устранить.

Ранее Пригожин признал, что наемники ЧВК "Вагнер" воевали в Донецкой и Луганской областях против ВСУ с 2014 года. Также Евгений Пригожин озвучил потери ЧВК "Вагнер". По его словам, погибли 20 тысяч наемников, половина из которых – завербованные заключенные. Однако Игорь Гиркин подверг критике заявление, озвучив вдвое большее число погибших бойцов — 40 тысяч человек.