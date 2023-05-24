"Совершенно правильные шаги": Пригожин согласился, что его необходимо ликвидировать

Глава ЧВК "Вагнер" считает себя важной фигурой в российско-украинской войне. Он сообщил, что уважает решение его устранить.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на заявление заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о его устранении. Комментарий опубликовала пресс-служба Пригожина в соцсетях 24 мая.

"Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно, Пригожина как одного из важных субъектов этой войны необходимо ликвидировать. Это стопроцентная правда, поэтому они делают совершенно правильные шаги", — отметил глава вражеской ЧВК.

Заявление ГУР о ликвидации Пригожина

Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сказал в интервью, что устранение президента РФ Владимира Путина и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина — в приоритетах Украины.

"Мы пытаемся его убить. Наш приоритет — уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать", — подчеркнул он.

Напомним, 24 мая Евгений Пригожин признал, что в 2014 году наемники ЧВК "Вагнер" воевали в Донецкой и Луганской областях Украины.

Также Евгений Пригожин озвучил потери ЧВК "Вагнер". По его словам, погибли 20 тысяч наемников, половина из которых – завербованные заключенные. Однако Игорь Гиркин подверг критике заявление, озвучив вдвое большее число погибших бойцов — 40 тысяч человек.