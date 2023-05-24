"Мы все ближе и ближе": в ГУР Минобороны считают приоритетом ликвидацию Путина и Пригожина

По сообщению военной разведки Украины, Путин опасается, что его может устранить как Украина, так и "свои".

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают приоритетом ликвидацию российского президента Владимира Путина и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом в интервью Welt заявил заместитель главы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, лидер страны-агрессора Владимир Путин находится "на вершине списка" целей Главного управления разведки.

"Путин отмечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убит своими", — сказал Скибицкий.

Он также добавил, что среди тех, кого хотят устранить украинские спецслужбы, есть глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мы пытаемся его убить. Наш приоритет — уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать", — сказал замглавы ГУР.

Напомним, что 18 мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война была неизбежна, поскольку РФ начала подготовку к полномасштабному вторжению в Украину еще в 2007 году.

22 мая начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. Разведчик добавил, что у пленных есть выбор — вернуться в РФ после войны или попросить убежища в Украине или некоторых странах ЕС.