"Ми все ближче і ближче": в ГУР Міноборони вважають приорітетом ліквідацію Путіна і Пригожина

За повідомленням військової розвідки України, Путін непокоїться про те, що його може усунути як Україна, так і "свої".

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В Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають пріоритетом ліквідацію російського президента Володимира Путіна та очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це в інтерв'ю Welt заявив заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, лідер країни-агресорки Володимир Путін перебуває "на вершині списку" цілей Головного управління розвідки.

"Путін зауважує, що ми всі ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми", — сказав Скібіцький.

Він також додав, що також серед тих, кого хочуть усунути українські спецслужби є очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Ми намагаємось його вбити. Наш пріоритет — знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати", — сказав заступник голови ГУР.

Нагадаємо, що 18 травня очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна була неминуча, оскільки РФ розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну ще 2007 року.

22 травня, начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон. Розвідник додав, що полонені мають вибір — повернутися в РФ після війни або попросити притулку в Україні чи деяких країнах ЄС.