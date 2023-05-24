"Абсолютно правильні кроки": Пригожин погодився, що його необхідно ліквідувати

Голова ПВК "Вагнер" вважає себе важливою фігурою у російсько-українській війні. Він повідомив, що поважає рішення його усунути.

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Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на заяву заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького про його усунення. Коментар опублікувала пресслужба Пригожина у соцмережах 24 травня.

"Я завжди говорю про те, що до противника треба ставитися з повагою. Безумовно, з повагою я ставлюсь і до такого їхнього рішення. Звичайно, Пригожина як одного з важливих суб’єктів цієї війни необхідно ліквідувати. Це стовідсоткова правда, тож вони роблять абсолютно правильні кроки", — зазначив голова ворожої ПВК.

Заява ГУР про ліквідацію Пригожина

Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький сказав у інтерв’ю, що усунення президента РФ Володимира Путіна та очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина — в пріоритетах України.

"Ми намагаємося його вбити. Наш пріоритет — знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати", — підкреслив він.

Нагадаємо, 24 травня Євген Пригожин визнав, що у 2014 році найманці ПВК "Вагнер" воювали у Донецькій та Луганській областях України.

Також Євген Пригожин озвучив втрати ПВК "Вагнер". За його словами, загинули 20 тисяч найманців, половина з яких — завербовані ув’язнені. Однак Ігор Гіркін розкритикував заяву, озвучивши вдвічі більшу кількість загиблих бійців — 40 тисяч осіб.