"Повісимо Шойгу на Червоній площі": політолог розповів про справжні плани Пригожина

За словами експерта Кирила Рогова, "кухар Путіна" впевнений, що повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою. Крім того, можливо, що ЗС РФ доведеться відступити із захоплених міст.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збирається "здати" Бахмут, але звинуватити у провалі битви за місто голову Міноборони РФ Сергія Шойгу. Такі плани він будує, з "темника". Про це заявив російський політолог Кирило Рогов у Facebook.

За його словами, глава "вагнерівців" збирається максимально принизити Шойгу, проте набагато обережніше ставиться до начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Примітно, як пише Рогов, Пригожин упевнений, що повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою. Щобільше, можливо, що ЗС РФ доведеться піти з окупованих територій чи відступити. Війна буде довгою та кривавою, проте перемога Росії все одно не світить.

"Якщо підемо і просто повісимо Шойгу на Червоній площі, то це буде нормальне свято перемоги", — зазначив Рогов.

Глава ПВК "Вагнер" вважає другим ворогом адміністрацію президента РФ, оскільки тамтешні чиновники "не відчувають духу війни". Однак прихильно Пригожин ставиться до генералів Михайла Мізінцева та Сергія Суровікіна, а також до ФСБ.

Також Пригожин критикує російських пропагандистів, таких як Володимир Соловйов та Маргарита Симоньян, оскільки вони не розуміють, що таке справжній патріотизм у Росії.

"Якось так, мені здалося. Такий темник. Хто замовник, питання відкрите, але напрям вітру зрозумілий. І головне — ніякої ворожості до України, всі емоції боротьби спрямовані всередину, на боротьбу з внутрішнім ворогом", — зазначив Рогов.

Нагадаємо, що Пригожин у своєму інтерв'ю російським пропагандистам звернув увагу на поведінку дочки та зятя міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Чоловікові Ксенії Шойгу, блогеру Олексію Столярову треба перестати "трусити булками". За його словами, у діях Олексія Столярова "проглядається міцна блакитність".

Крім того, в інтерв'ю глава "вагнерівців" заявив, що загальна мобілізація в РФ неминуча. Глава ПВК "Вагнер" побачив "плюс" у мобілізації у прикордонних регіонах Російської Федерації, оскільки мобілізовані воюватимуть "поруч із будинком".

Він також заявив, що вважає себе важливою фігурою у російсько-українській війні та поважає рішення ГУР Міноборони України його усунути.

"Я завжди говорю про те, що до противника треба ставитися з повагою. Безумовно, з повагою я належу і до такого їхнього вирішення. Звичайно, Пригожина як одного з важливих суб'єктів цієї війни необхідно ліквідувати", — сказав він.