"Булками трясе, міцна голубизна": Пригожин розкритикував зятя Шойгу (відео)

Голова ПВК "Вагнер" звернув увагу на безтурботне життя дітей топчиновників РФ. Чоловік Ксенії Шойгу, блогер Олексій Столяров трясе в ОАЕ своєю дуп***ю, зазначив він.

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Голова російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звернув увагу на поведінку дочки та зятя міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Чоловікові Ксенії Шойгу, блогеру Олексію Столярову треба перестати "трусити булками", сказав Пригожин в інтерв'ю російським пропагандистам.

"У Шойгу зять ходить, булками трясе. Мається на увазі сідницями, а донька відкриває кронштадські форти. Ти заробила на ці форти? Ти свої гроші витрачаєш на ці форти? На боєприпаси, бл***ь, витрати" — зазначив Пригожин.

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Шойгу показує свою дочку і якогось у***ка, який "пальці гне", що йому не подобається так звана російська спецоперація в Україні, продовжив він.

"Не ми придумали цю спецоперацію. Якщо ми пішли п***дитись із сусідами, треба п***дитись до кінця. Виходить, що мужики б'ються, а хтось преться від життя, комусь подобається балдіти. Як може зять Шойгу поїхати в ОАЕ і своєю поп***ю трясти?" — питає голова ПВК.

За його словами, у діях Олексія Столярова "проглядається міцна голубизна".

"Нічого страшного, це їхній вибір там сімейний. Діти еліти у кращому разі закривають свої хліборізки, а деякі дозволяють собі публічне жирне та безтурботне життя", — заявив Пригожин.

Далі ватажок найманців акцентував увагу на тому, що не лише російська еліта має дітей.

"Діти еліти мажуть себе кремами, показуючи це в інтернеті, а у звичайних людей діти приходять у цинку, розірвані на шматки", — додав Пригожин.

Система в Росії, як зазначив окупант, влаштована так, що в адміністрації президента Росії сидить "якийсь клоун" і йому хочеться, щоб його благали виконувати свою роботу.

Нагадаємо, що ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін називав Ксенію Шойгу ідіоткою, а її батька — цапом.

Столяров у лютому цього року погодився із критикою повномасштабної війни Росії з Україною. Росіяни закликали його йти воювати, а не "їздити Дубаями".