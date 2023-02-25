"Z-фанатів не спитали": зятю Сергія Шойгу сподобався пост Дудя проти війни в Україні

Чоловік дочки міністра оборони погодився із засудженням розв'язаної РФ повномасштабної війни. Російські патріоти закликали його повернутися з Дубая, а він посилав їх на фронт.

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Російський фітнес-блогер Олексій Столяров, чоловік дочки міністра оборони Росії Сергія Шойгу погодився із засудженням повномасштабної війни Росії з Україною. Він поставив "лайк" під постом російського журналіста Юрія Дудя у Telegram про річницю великої війни.

"Рівно рік кривавої та безглуздої війни, яку розв'язав Путін та його оточення. Усі останні дні світ публікує фотографії та відео, до чого ця війна призвела: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Бахмут, багато тисяч убитих, мільйони покинули свої будинки", — зазначив Дудь.

Столяров спочатку поставив "лайк", але після листування з "Z-фанатами" видалив його.

У листуванні видно, що зятя Шойгу закликали йти на фронт, а не "їздити Дубаями".

"Z-би**ло забули запитати. Іди на фронт, а не пі**ди мені тут", — відповів блогер.

Telegram-канал Moscow calling звернув увагу на реакцію Столярова під посадою Дудя. Автори зазначили, що зять Шойгу здебільшого живе за кордоном, а не в Росії, зокрема в Дубаї.

"ОАЕ — країна, де знаходиться одна з найсильніших резидентур ЦРУ на Близькому Сході та світі в цілому. У РФ, як ми бачимо, давно склалося станове суспільство, зовсім як у "Росії, яку ми втратили". Ці самі стани не рівні перед законом І бійці, помираючи на передовій Z-операції, за фактом помирають саме за це", — відреагували пропагандисти.

Юрій Дудь бажає Україні якнайшвидшої перемоги над злом

Журналіст 24 лютого вирішив показати фотографії способу життя росіян. На кадрах показано будинок на одній із вулиць Петропавловська-Камчатського, де півстоліття не робили ремонт. Незважаючи на це, у ньому продовжували жити люди.

"Пенсіонер Анатолій займав кімнату в комунальній квартирі та розповідав, як важко там живеться. Скаржився, що нема чим платити комуналку. При цьому хвалив Путіна, дуже радів приєднанню Криму, на видному місці тримав портрет Сталіна", — прокоментував він.

[ + – ] Аварійний будинок на Камчатці за 3 роки не змінився

Будинок, що розвалюється, за словами Дудя, це одна з багатьох ілюстрацій путінського режиму.

"Якби воно було відремонтоване, або побудоване заново, це означало б, що Росія – облаштоване та привабливе місце, більшість країн світу хоче з нею співпрацювати, і жодних спецоперацій з примусу до любові та дружби не може бути навіть у думках. Якби воно було. було відремонтовано, його мешканці займалися б своїм життям і не потребували галюциногену імперської псевдовеличі", — підкреслив Дудь.

Журналіст вважає, що за багато років при владі Путін не зміг організувати безпеку та комфорт проживання людей у Росії та став захоплювати чужі території.

"Ця будівля, як і сама Камчатка – нагадування: нам би свій будинок упорядкувати, а не лізти в чужий з гранатометом і вчити його мешканців життя. Українському народу та всім людям з Росії, Білорусі та інших країн, які виступають проти цієї війни, — Підтримка і якнайшвидшої перемоги над злом", — підсумував він.

Нагадаємо, що Ксенія Шойгу їздила на новорічні канікули у Дубай. Там вона проводила час у найшикарнішому торговому центрі та сфотографувалася з депутатом Законодавчих зборів Вологодської області, єдиноросом Денисом Долженком.

Дочка глави Міноборони РФ після початку великої війни в Україні змогла купити 3 квартири в центрі Москви за півмільярда рублів.